Brota drenaje en pavimento nuevo de la Francisco I. Madero

Mazatlán, Sin.- Hace apenas unos meses, varias calles de la colonia Francisco I. Madero fueron pavimentadas, algunas incluso no han sido inauguradas, pero ya presentan problemas con el drenaje.

En la esquina de las calles Eufemio Zapata y Plutarco Elías Calles hay una alcantarilla que rebosa aguas negras día y noche desde hace un mes aproximadamente.

Algunas vecinas salen a limpiar el frente de sus casas todos los días, pero como el rebosamiento es continuo y además no tiene salida, siempre se queda encharcado.

"Tenemos yo creo que el mes o más y es una friega porque si no se lava todos los días se hace lama, está todo lleno de larvas, de zancudos y en la Jumapam nada más dicen que si, pero nunca vienen", reportó una de las vecinas.

Las aguas, dicen los colonos, corren como arroyo; no se aguanta la peste y el criadero de zancudos. El encharcamiento alcanza ya hasta la avenida Pino Suárez.

"Algunas calles se pavimentaron a inicios de este años y hay otras que apenas tiene como dos meses, pero es un cochinero de aguas negras y en un domicilio también dejaron un registro tapado", comentó la señora Lorena.

Agregó que hubo algunas tuberías que no se repusieron porque supuestamente no tenían mucho tiempo que se habían cambiado y ahora, añade, es un cochinero que no encuentra la gente ni por dónde caminar, además de las enfermedades que los deshechos pueden llegar a ocasionar.

Al problema del drenaje se le suma la recolección de la basura, señalan que el camión debería de pasar lunes, miércoles y viernes, pero aseguran que falla muy constantemente.









