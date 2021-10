La Gutiérrez Nájera será terminada en el siguiente gobierno de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La segunda etapa de la remodelación de la avenida Gutiérrez Nájera, de Juan Carrasco a la Jumapam, quedará pendiente para la siguiente administración tanto estatal como municipal.

El director de Bienestar y Desarrollo Social, Tonatiú Guerra Martínez explicó que la inversión general de la remodelación completa de la avenida Gutiérrez Nájera iba ser de unos 23 millones, donde en la segunda etapa es menor el tramo, pero quedará pendiente.

“No la tenemos contemplada ahorita, traemos la Emilio Barragán, pero la segunda etapa de la Gutiérrez Nájera por el momento no. No te doy fecha”, manifestó el funcionario municipal.

Guerra Martínez informó que en el caso de la remodelación de la avenida Emilio Barragán ya tuvieron una reunión para empezar a evaluar cómo se va a hacer, porque primero se va a lanzar la licitación antes de lanzar la propuesta de obra, porque llevará agua, drenaje, alumbrado y pavimentación.

“Necesitamos armar una propuesta con el estado, una propuesta de inversión, 50 y 50, algo así como el esquema de la Gabriel Leyva, Rafael Buelna, donde el Gobierno del Estado pone una parte y nosotros otra”, dijo el director de Bienestar y Desarrollo Social.

Aclaró que deberá de ser antes de que cierre este mismo año, y para ello se armará la propuesta de inversión.

Y en torno al cárcamo pluvial para resolver el problema de inundaciones en el fraccionamiento El Toreo, explicó que irá por parejo a la remodelación de la avenida Carlos Canseco, que quedará para el inicio del próximo año, porque primero se arrancará con la avenida Emilio Barragán.













