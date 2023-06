Bloquean la avenida Insurgentes en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Comerciantes y vecinos de un tramo de la avenida Insurgentes, bloquearon la vialidad en ambos sentidos en protesta por el pintado que se hizo de la línea amarilla, la cual impide estacionarse.

Ernesto, uno de los comerciantes afectados, manifestó que lo único que piden es que los dejen trabajar, ya que del tramo de Ejército Mexicano a avenida Del Mar son 200 comerciantes afectados.

"Cerramos la calle no para afectar a alguien, sino solo para que nos permitan trabajar, en este tramos somos 200 familias a las que no nos dejan trabajar para mantener los negocios y mantener a nuestras familias", dijo.

Exigió a las autoridades municipales que la línea blanca vuelva y se busque una solución. Y aunque reconoce los problemas viales que se registran en la ciudad por el crecimiento, la ciudadanía no debe de permitir que le quiten su forma de vida.

"Estamos dispuestos a buscar una solución junto con las autoridades, pero que no nos quiten como si fuéramos delincuentes, tengo más de 32 años aquí en mi negocio y nunca había pasado algo así", expresó.

Los comerciantes advirtieron que al no permitir que se estacionen tendrán pérdidas muy fuertes, ya que los clientes no podrán llegar a comprar porque ya no hay dónde estacionarse y eso los llevará a cerrar sus negocios.

Para saber

Desde hace unos días, el Ayuntamiento de Mazatlán ordenó pintar línea amarilla sobre toda la avenida Insurgentes desde la Gabriel Leyva hasta la avenida Del Mar, con el objetivo de agilizar el tráfico vehicular.

El llamado a los conductores es a no estacionarse sobre la franja amarilla y evitar la amonestación de los agentes viales, que realizarán recorridos de recomendación constantes a lo largo de la avenida.