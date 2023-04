Se agiliza el tráfico con el carril preferencial para el transporte urbano en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Luego de varios meses en etapa de prueba, el carril preferencial para el transporte urbano de Mazatlán entró en funciones de forma oficial este martes en una parte de la avenida Ejército Mexicano, de Insurgentes a la Central Camionera, donde se agiliza el tráfico, sobre todo en las horas pico.

Los delimitadores del espacio en la vialidad fueron colocados el lunes por la noche, por lo que desde las primeras horas del martes los automovilistas ya no pudieron circular ni mucho menos estacionarse en el área destinada para camiones, transporte público y unidades de auxilio y de seguridad del puerto.

Para evitar congestionamientos el personal de Tránsito implementó un operativo para que se respetara esta medida que busca poner orden en una de las vialidades más transitadas del puerto y frenar los accidentes viales.

"Está muy bien, el día de hoy no se ha visto tanto tráfico, y sobre todo ya los taxistas que se ponían en la zona no estorban, para lo que se creó está bien, que es ayudar a las personas que vienen al Seguro Social o agilizar el tráfico, es algo positivo, lo veo bien", aseguró Larissa Pérez, comerciante que se encuentra afuera de la clínica del IMSS.

Foto. Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Jonathan Salinas, quien llevaba a un familiar a recoger medicinas al Seguro Social, aseguró que esta medida ha sido muy útil para las personas que recurren constantemente al hospital.

"Es más rápido llegar al hospital, no se andan atravesando los carros mi mucho menos, hay menos tráfico también, esas son buenas noticias, que se puede circular más rápido por la avenida, hasta el momento le doy un 10 a esta modalidad, me agrada, sobre todo porque no interviene con la entrada al hospital, y porque hay menos tráfico también", dijo.

Un taxista que acostumbraba a estacionarse frente al IMSS, justo por donde ahora se implementó el carril preferencial, dijo que esto afectará a su economía.

"Ojalá y que todos respeten esto, como ciudadano te digo que está bien, pero como transportista te puedo decir que esto me va a dar en la torre a mí y a mi economía, porque ya había gente acostumbrada a que la recogieran ahí, pero cada quien, espero y que sea del beneficio de la gente de Mazatlán", señaló Carlos Cuevas.

Foto. Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Y es que ahora taxistas, pulmonías o cualquier unidad del transporte público, tendrá que bajar y subir pasaje en las calles aledañas al hospital, donde tampoco podrán estacionarse.

De inicio sólo se colocaron los delimitadores de espacio de la avenida Insurgentes a la Central Camionera, pero en las próximas semanas se instalarán por toda la vialidad, hasta llegar al cruce con Gutiérrez Nájera.

En el primer día de operación las unidades del transporte público fueron cautelosas y respetaron la medida.

Para saber

El proyecto del carril preferencial en su primera etapa abarca 3.2 kilómetros de la avenida Ejército Mexicano-Juan Carrasco, entre Insurgentes y Gutiérrez Nájera.

Y aunque comerciantes de la zona se oponen a que se implemente porque aseguran que eso les afectará en sus ventas al quitarse el espacio para que sus clientes se estacionen, el objetivo es que este año opere en su totalidad para luego buscar implementarlo por la Carretera Internacional, de avenida Insurgentes al ISSSTE.