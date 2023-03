Carril preferencial en Mazatlán genera opiniones divididas

Mazatlán, Sin.- A unas semanas de que inicie a operar oficialmente el carril preferencial para el transporte urbano por la avenida Ejército Mexicano, de Insurgentes a Gutiérrez Nájera, el proyecto vial causa mucha controversia, ya que mientras las autoridades aseguran que le dará orden a una de las vialidades más transitadas de Mazatlán, comerciantes aseguran que les afectará en sus ventas.

El Sol de Mazatlán realizó un sondeo para conocer el sentir de la ciudadanía respecto a esta medida, donde se les preguntó si saben qué es, cómo funcionará y si están de acuerdo en que se implemente; las opiniones estuvieron divididas.

"Yo, como estudiante, digo que está bien, en veces el tráfico no te deja avanzar en el camión y eso está bien, porque también de la escuela algunos nos vamos a trabajar y no nos gusta llegar tarde, por eso es que sí estoy sumamente a favor de este trabajo, es algo que se tardaron en implementar como se ha hecho en otros lugares me imagino, los camiones harían más rápido sus rutas", dijo Victoria Amarillas, estudiante universitaria.

Sin embargo, la mayoría de los comerciantes de la zona que abarca este proyecto en 3.2 kilómetros de dicha vialidad, están en desacuerdo, ya que aseguran que les va a afectar en sus ventas.

"Nos va a afectar de una manera muy fea, no es justo para nosotros que pase algo así porque se perderá mucha clientela, tan solo con el hecho de ya no poder estacionarse cerca por el carril preferencial, estoy en desacuerdo total de que esto se lleve a cabo, así como todos los comerciantes de esta zona", dijo Andrea Aguilar, comerciante de la avenida Gutiérrez Nájera.

Y es que en el tiempo que lleva de prueba (tres meses), las personas que quieren acudir a comprar en los comercios no lo hacen porque se quitó el espacio para estacionarse y corren el riesgo de que los multen si se paran en ese espacio destinado para el transporte urbano.

“Queremos que nos digan cómo se van a solucionar nuestros problemas, cómo van a descargar nuestros proveedores las mercancías, no hay dónde estacionarse, en las casas de los alrededores las personas ya tienen cubetas en sus espacios y con justa razón, no quieren que se les estacione nadie, queremos que las autoridades sean empáticas, que vean las necesidades que realmente tenemos”, agregó

Hay otros ciudadanos que no saben cómo funcionará el carril preferencial, de qué manera los afectará o beneficiará como peatones o usuarios del transporte urbano, ya que las autoridades no han informado mucho sobre el tema.

“Estaría bien que lo hicieran, pero también es algo que va a lastimar la economía de muchos comercios del lugar, yo siendo muy honesto no tengo mucho conocimiento sobre el tema, pero sí tiene más beneficios que desventajas. Y es que con este carril preferencial se le dará orden a las zonas en las que actualmente se genera mucho caos vial como lo es en el Seguro Social”, comentó Rómulo González, derechohabiente del IMSS.

Lo que debes saber del carril preferencial en Mazatlán

Precisamente en la zona del Seguro Social la calle Armada de México, que está a un costado de la clínica, se habilitará para que los derechohabientes que llegan hasta ahí en taxi o en cualquier otro servicio de transporte público, puedan descender con seguridad y entrar al hospital.

“Los que venimos al IMSS siempre batallamos con eso, como regularmente los taxis nos dejan sobre la avenida, se genera un caos vial por los autos que se amontonan, además de los camiones, entonces si ahora nos bajamos del taxi por un costado, ya no habrá tanto embotellamiento”, agregó Efraín.

Y aunque es un tema que ha causado polémica, los mazatlecos esperan que se implemente para ver si de verdad dará orden a la zona.

“Ojalá y que no salga peor que como está ahora, que en verdad lo respeten y que sea para beneficio de todos”, afirmó Isabel, quien todos los días toma el camión de la ruta Infonavit Playas, que circula por toda la Ejército Mexicano.

¿De qué se trata?

El carril preferencial es una vialidad destinada exclusivamente para el servicio de transporte público y urbano, así como taxis, ambulancias, patrullas y bomberos.

Todos los demás automóviles no pueden circular por él, solo cruzarlo en el cruce con otras calles, tampoco se pueden estacionar sobre él.

El objetivo es disminuir los accidentes de tránsito que ocurren en la zona, darle orden a la vialidad, así como hacer más rápidos los tiempos de traslado de los camiones urbanos.

Para saber

La primera etapa del carril preferencial en Mazatlán se implementará por la avenida Ejército Mexicano, de Insurgentes a Gutiérrez Nájera (3.2 kilómetros), antes de Semana Santa.