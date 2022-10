Bien de que Rocha Moya se siente con quien sea: PAN

Culiacán, Sin.- "La dirigente estatal del reciba Secretario de Gobernación vino a hacer campaña al estado de Sinaloa, y no a otra cosa, y de paso a alinear a los priistas, no a los de Morena y no veo mal que el gobernador lo reciba porque él se puede sentar con quien sea, tiene que ser cortés, se ha sentado conmigo, se ha sentado con perredistas, con priistas y la verdad no veo mal que el gobernador los reciba, al contrario, él está haciendo su labor política, y qué bueno, lo que veo mal es que los priistas se estén alineando", dijo Roxana Rubio Valdez

La dirigente estatal del PAN, señaló que ellos también fueron invitados a la famosa comida con Augusto López Hernández, pero que no asistieron por congruencia, lo mismo hizo la diputada Giovanna Morechi al no acudir a la reunión del Congreso del Estado.

“El gobernador es el gobernador del estado y tiene que ser institucional, y el recibimiento que le hizo al Secretario de Gobernación es normal y tengan la seguridad que si viene otro secretario, u otra “corcholata”, lo tiene que recibir, además se reunieron empresarios, gente que le aporta a Sinaloa y el gobernador tiene que estar bien con todos los sinaloenses, independientemente del partido que sea”, agregó Rubio Valdez.

“Hay que cuidar las formas, pero si los priistas quieren ser porros de Morena, es su asunto. Veo muy desesperados a los de Morena para que el priismo se alinee con ellos y ya lo están consiguiendo”, indicó

La dirigente del PAN señaló que Morena desde que empezó a ser gobierno siempre ha estado en campaña, violando la Constitución y las leyes a cada momento, lo hacen día a día, no guardan las formas.

Precisó que ya se sabrá cuando vengan los otros aspirantes de Morena a ver si le hacen el mismo recibimiento, aunque, dijo que todos saben que estos se andan moviendo violando la Constitución por todo el país.

“Todos sin excepción violan la Constitución como están acostumbrados, hoy tocó que viniera a Sinaloa el Secretario de Gobernación, pero revisemos los otros prospectos de Morena, en lugar de dedicarse a trabajar a favor de los mexicanos, se han dedicado a hacer campaña cuando no es el tiempo”, indicó.

Con respecto a la opinión de Rocha Moya de que la oposición no sirve para nada después de López Obrador destapó a personajes de partidos de oposición, dijo que respeta su opinión porque tiene su corazoncito puesto en Morena y siempre lo va a defender, como Roxana Rubio va a defender al PAN a capa y espada.

“La sociedad, ya que está dando cuenta que AN es la única oposición, la única oposición real para 2024 y por supuesto que tenemos con que jugar, ya lo verán en su tiempo, lo que pasa que en el PAN si somos muy respetuosos de las leyes y no andamos utilizando recursos de los ciudadanos para hacer campaña”, dijo.