Ex alcalde de Mazatlán y prófugo de la justicia, está internado en el Hospital General

Culiacán, Sin.- Jorge Alberto Rodríguez Pasos, ex alcalde de Mazatlán y prófugo de la justicia por sustracción de menores, fue internado en el Hospital General de Mazatlán por complicaciones de salud.

El ex presidente municipal (2001-2004) es buscado por la Fiscalía General del Estado desde 2023 por sustracción de menores y violencia familiar. Guadalupe Valle Sánchez, su ex esposa, tiene cuatro años sin saber del paradero de sus hijas Ximena y América, ahora de 11 y 18 años, ya que desde el 2020 el ex alcalde se las llevó.

Rodríguez Pasos se encuentra internado en el Hospital General de Mazatlán y, pese a haber una ficha de búsqueda en su contra, aún no ha habido presencia policial en el nosocomio para resguardar las instalaciones.

Rocío Arely Avendaño Gálvez, presidenta del colectivo Mujeres Activas Sinaloenses, hizo un llamado a las autoridades para que intensifiquen la investigación y den con el paradero de las hijas de Lupita Valle.

“Es un llamado a las corporaciones municipales de Mazatlán, a la Presidencia Municipal, para que de forma inmediata envíen a los elementos y custodien las instalaciones por el riesgo de que continúe prófugo de la justicia este presunto agresor”, externó.

Además, la activista exigió a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Delito que brinde sus servicios de protección a Lupita, pues considera que su integridad podría estar en riesgo.

La FGE ofrecía un millón de pesos a quien proporcionara información del ex alcalde, acusado de privar de la libertad a sus propias hijas.