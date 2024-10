“Mala onda, no es de compañeros”, Rocha sobre declaraciones del gobernador de Durango

Culiacán, Sin.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lamentó el exhorto del gobernador de Durango, Esteban Villegas, hacia los duranguenses para no viajar a Mazatlán.

El mandatario sinaloense afirmó que esa expresión le hace daño a Sinaloa.

“No hay absolutamente ninguna razón. Mazatlán está blindado, no tienen ningún problema los duranguenses para venir a Mazatlán. No tiene razón, es mi compañero gobernador, no es de compañeros hacer esa convocatoria”, expresó.

Rocha Moya reconoció que en Sinaloa aún no se ha logrado combatir la inseguridad, sin embargo, reiteró que en los operativos de seguridad implementados en el Estado por las fuerzas de los tres niveles de gobierno, se cuida a la gente.

Además resaltó que el presunto secuestro de un camión de pasajeros sobre la maxipista Mazatlán-Durango, fue falso.

Asimismo, dijo que no ha tenido comunicación con el gobernador de Durango luego de sus declaraciones sobre Sinaloa.