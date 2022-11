Benítez Torres no descarta incorporar a exfuncionarios a su equipo en Sectur

Mazatlán, Sin.- Luis Guillermo Benítez Torres, secretario de Turismo en el estado, no descarta incorporar a su equipo de trabajo a exfuncionarios que colaboraron con el cuándo fue alcalde de Mazatlán.

Sin tanto detalle, "El químico" dijo que sería solo gente de su confianza y muy poca.

"Acuérdense que en todo los equipos tiene que haber gente de confianza, luego les voy a informar", dijo.

¿Velarde Narváez a Sectur?

Entre los nombres se mencionaba el de Nayla Velarde Narváez, exoficial Mayor, destituida del cargo por su participación en el caso luminarias como presidenta del Comité de Adquisiciones.

Sin embargo, Benítez Torres negó que ya se haya incorporado, al parecer hizo la solicitud, pero a él no le han notificado nada.

"No, todavía la Oficial Mayor no está allá, si, la mencionaron, no sé si hizo una solicitud, a mí no se me ha dicho nada", dijo.

Precisó que hasta ahorita ninguno de sus ex colaboradores se ha integrado a la dependencia estatal y descartó rotundamente la incorporación de José Ángel Tostado Quevedo, exdirector de Cultura.

No obstante, la que si se incorporó fue Zayra Hernández Mercado, quien fuera su secretaria particular durante su primera administración, ocupando el mismo puesto.