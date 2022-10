Asegura diputado que Sinaloenses no están de acuerdo con nombramiento de "El Químico"

Mazatlán, Sin.- Tras la renuncia de Luis Guillermo Benítez Torres a la alcaldía de Mazatlán y la invitación del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, a sumarse a su gabinete, se ha percibido una molestia no solamente de los mazatlecos, si o de todos los sinaloenses, señaló el diputado federal Juan Torres Navarro.

Mencionó que pese a que es una facultad del gobernador, de poner a quién él quiera porque son puestos de decisión y no de elección popular, la gente está indignada y enojada debido al escenario en el que se dio este nombramiento como Secretario de Turismo.

"Qué nos queda, no podemos hacer nada, pero eso no lo exime de protección ante la denuncia que tiene, porque esas 10, 12 denuncias que tiene en la Auditoría Superior del Estado y otras en la Fiscalía tienen que dar resultados, sería un grito a favor de la impunidad si la Fiscalía no actúa conforme a derecho", mencionó.

Respecto a la decisión de Rocha Moya, confesó que lo sorprendió y se le hizo extraño, pues el discurso que venía manejando era contrario a lo que hizo, por lo que consideró que posiblemente el mandatario estatal recibió presiones externas.

"Lo malo es de que el borreguismo, el seguir incondicional, el trabajar como político perdiendo la dignidad por mantener un sueldo, eso destruye al país. Tenemos que decir y hablar congruente, si nosotros hablamos y hacemos diferente a lo que estamos diciendo, es una incongruencia total", dijo.

Que cambie el rumbo de gobierno

Del nuevo alcalde sustituto, Edgar González Zataráin, indicó no tener mala relación, pero tampoco buena, pues nunca han trabajado en conjunto. De él espera que cambie el rumbo de gobierno, que la política gubernamental sea para beneficiar a la gente y que no haya robos porque, aseguró, va a estar pendiente.

Para saber

Juana Torres Navarro es diputado federal por el partido Morena, pese a que Luis Guillermo Benítez Torres y él provienen del mismo movimiento, el legislador expresado desde un inicio que sería una "piedrita en el zapato" de los funcionarios corruptos.

Torres Navarro ha hecho crítica de la gestión de Benítez Torres por diferencias políticas, por su manera de gobernar y por las cuentas públicas.

Recientemente, interpuso una demanda penal en contra de "el químico" ante la Fiscalía General de la República por un presunto daño de más de 800 millones de pesos derivado de la cuenta pública del 2020.