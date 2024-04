Monumento a la Diosa de los Mares en Mazatlán dañado nuevamente tras reinstalación

Mazatlán, Sin. -El Monumento a la Diosa de los Mares, ubicado en el emblemático Clavadista de Mazatlán, ha sido objeto de daños recientes, causando preocupación entre los residentes y visitantes de la zona.

El cupido que acompaña a la escultura ha sido afectado, con una de sus manos faltante, en circunstancias aún desconocidas.

Comerciantes locales han señalado que este acto parece ser intencional, aunque las autoridades no descartan ninguna hipótesis hasta investigar más a fondo.

"De la nada vimos que ya no estaba bien, se encuentra dañada la escultura, el cupidito que tenían ahí en especial, ya no tiene una mano, con la que tira las flechas según, ni el mes duro bien el pobre monumento", dijo Esther, comerciante de la zona.

Además, una parte del monumento muestra signos de deterioro, con grafitis visibles en la espalda de la escultura. Estos incidentes han generado indignación en la comunidad, que valora profundamente este ícono cultural y turístico.

"Si te fijas en la parte de atrás, está rayado el Monumento, también me imagino que fueron unos vagos sin oficio, porque no estaba así cuando la pusieron, la dejaron en orden y se veía muy bonita, pero ya maltrataron a la sirena, no les importa ni un poco a los que les gusta hacer desorden", añadió.

Cabe destacar que el Monumento a la Diosa de los Mares fue restaurado el pasado 2 de abril, después de haber recibido trabajos de restauración para su conservación.