Bajan casos de influenza en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- La incidencia de influenza en Sinaloa y en la zona sur del estado se ha mantenido baja en lo que va de la temporada estacional y los primeros dos meses del año, hasta el momento no hay un caso confirmado, y los casos sospechosos se están estudiando para ver si son o no, aseguró el jefe del Departamento de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, con sede en Mazatlán, doctor José Santiago Reyes.

De acuerdo a información publicada en la plataforma sobre Vigilancia Epidemiológica de Influenza, de la Secretaría de Salud, en lo que va del año se han diagnosticado en Sinaloa 6 mil 309 casos sospechosos, de los cuales 3 mil 269 se registraron en enero y 2 mil 573 en febrero.

Las estadísticas muestran una disminución del 21% de casos probables de influenza en los último dos meses, en el estado.

En enero del año en curso, el promedio de casos sin confirmar por semana fue de 817, mientras que en febrero bajó a 556 casos sospechosos y en la primera semana de marzo, solo 467 nuevos casos probables.

“Está baja la incidencia de influenza, no ha subido mucho en esta temporada, no hay casos confirmados y los casos probables se están estudiando todavía para ver si son o no, hasta ahorita no hay ningún brote, creemos que el uso de cubrebocas ha ayudado en algo para que esto no repunte, eso que ni qué”, expresó.

Refirió que las medidas sanitarias que se emprenden en contra del Covid, también han ayudado a disminuir cuadros respiratorios y gripales en la región y en la entidad.

Las estadísticas muestran que en la temporada estacional de invierno 2020-2021, en Sinaloa se han notificado 14 mil 047 casos probables de enfermedades tipo influenza e infecciones respiratorias agudas graves, pero ninguno se ha podido confirmar vía laboratorio.

Las Unidades Monitoras de Enfermedades Respiratorias Viral (USMER) reportan que en Sinaloa se han registrado 6 mil 309 nuevos casos sospechosos de influenza en lo que va del año, cifra que se suma a los 7 mil 738 probables del 2020.

Los picos más altos del año en curso son los de la segunda, tercera y cuarta semana de enero, con 868, 929 y 817 casos semanales, respectivamente.

La Dirección General de Epidemiología (DGE) informó que a la semana 09 del 2021, con corte al 04 de marzo, a nivel nacional, se habían identificado 956 mil 519 casos sospechosos y sólo se han confirmado por laboratorio tres casos positivos de influenza, estos últimos se presentaron en la Ciudad de México, Querétaro y Tabasco.









