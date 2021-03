En busca de la igualdad: urge frenar acoso y discriminación a la mujer

Mazatlán, Sin.- Desde hace años, las mujeres ganan terreno en sectores tradicionalmente considerados “sólo para hombres”, cada vez más de ellas en puestos de mando, pero no sin las "trabas" que las catalogan como débiles o incapaces.

La empresaria mazatleca Helena Larsen Ayala consideró que el liderazgo de la mujer ha ganado terreno, pero que falta mucho por hacer para erradicar la discriminación, la confrontación directa y el acoso sexual.

Ingeniera en Electrónica de profesión, consideró que para que exista igualdad hace falta pesar que las mujeres son seres humanos con sentimientos, inteligencia y capacidad.

Comenta que antes de hacerse cargo de la empresa familiar dedicada a las telecomunicaciones, estuvo laborando en Guadalajara y Querétaro, en esta última ciudad fue donde vivió en carne propia la discriminación y una confrontación directa por ser mujer.

Yo era jefa de personal del departamento de Instrumentación y todo el personal que estaba a mi cargo estaba renuente a que una mujer fuera su jefa, y más que yo fuera joven, tenía 23 años.Helena Larsen Ayala

Para Helena, aunque Mazatlán es más abierto en lo laborar para las mujeres, el problema que actualmente se tiene es el salario, ya que es muy bajo respecto al de los hombres.

"Sigue siendo más alto el de los hombres, no sé si es un tema de que crean que no somos capaces o que pueden llegar a ser mamás y que el rendimiento de ellas puede ser menos y por lo tanto la paga, habrá que analizar el trasfondo de por qué reciben un menor salario".

Helena Larsen Ayala, empresaria mazatleca. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Agregó que como mujeres también se enfrentan al acoso sexual.

"El acoso sexual yo le he vivido de forma particular en muchas ocasiones y creo que es tema que se debe de platicar porque muchas niñas lo sufren y por querer avanzar en la carrera aceptan circunstancias que no tienen por qué hacerlo".

Con 14 años al frente de la empresa Mazatlán Electro Mar, considera que hay una gran diferencia entre hombres y mujeres en la toma de decisiones, al igual que al negociar con los proveedores.

"Muchas veces quieren minimizarte en el sentido que creen que no tienes el conocimiento y carácter suficiente para enfrentar la situación, en otra donde te pueden hace una propuesta indecorosa y que piensan que a lo mejor que tu trabajo vale menos que el que pudiera tener un hombre, o que no tienes la experiencia como tal en el puesto".

Foto: Cortesía │ OEM

Agregó que al momento de solucionar los conflictos en áreas de la empresa, a las mujeres les sale el lado maternal y tratan de cuidar siempre a sus colaboradores, protegerlos y que entiendan que una mala acción puede repercutir en la empresa.

Larsen Ayala manifestó que, en las relaciones públicas con organismos gubernamentales, no existen muchos problemas, ya que la mayoría te toman en cuenta y respetan.

En cuanto al desarrollo de nuevos productos y estrategias de marketing, la tendencia normalmente la marcan las mujeres y es a quienes se debe de convencer.

La verdad es que las mujeres tienen mucha capacidad de persuasión con argumentos, somos más exigentes en la calidad de los productos, así que realmente el mercado al que se debe de convencer es el de la mujer.

Helena Larsen Ayala

Para la empresaria, el principal reto y la gran enseñanza, fue cuando llevó casi a la quiebra en el primer año que su padre le dejó el negocio y el poder rescatarla de esa situación.

"El sector marítimo pesquero, que era su principal cliente, venía en picada cuando me tocó tomar la empresa, además, una sucesión presidencial y eso lo obligó a reinventarse y darle un giro a la empresa, me fui a atender las constructoras de la carretera Mazatlán-Durango y le surtimos toda la tecnología a todas ellas y eso salvó a mi empresa, ahora atiendo aeropuertos, Aeroméxico a nivel nacional y nos desenvolvemos en otro ambiente".

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán













