Urge “renovarse” en comercialización de hortalizas en el sur de Sinaloa

Escuinapa, Sin.- Procesar las hortalizas que se producen en la zona daría mejores dividendos para los productores que frecuentemente sufren por los bajos precios, aseguró Lucila Virgen, Maestra en Ciencias en Alimentos.

La docente de la Universidad Tecnológica de Escuinapa reconoció que en la zona sur del estado se producen hortalizas y frutas de gran calidad.

El procesamiento de ellas puede generar mejores precios. Foto: Jesús López│ El Sol de Mazatlán

Pero dijo que aunque existe calidad en la producción y además hay abundancia, la forma de comercializar el producto como el chile y tomate principalmente, propicia que los precios de estos regularmente sean bajos.

"El sur de Sinaloa es una tierra muy fértil, se producen muchas cosas aquí, pero regularmente el precio de las frutas, las hortalizas, como son el chile y tomate, principalmente, no valen o tienen un valor muy bajo que no beneficia en lo más mínimo al productor y esto se da porque la única forma de ofertarse que se tiene es el producto fresco o a granel".

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Agregó que para poder sacar un mejor aprovechamiento de las actividades agrícolas en la zona ya es necesario brindarle un valor agregado a lo que se produce.

"Al producto se le tiene que dar el valor agregado, si el producto fresco no vale, pues hay que sacarle el mayor provecho suficiente, lo que nosotros (ingenieros en procesos biolementarios) hacemos, es transformar esas frutas, esas hortalizas, en una salsa, le damos el valor agregado, obtenemos un nuevo producto a través de esas frutas u hortalizas que no valen o no tienen precio".

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Destacó que actualmente Escuinapa cuenta con la Universidad Tecnológica, institución en la cual se preparan a personas profesionales en la alimentación, como lo es la carrera de Ingeniería en Procesos Bioalimentarios, los cuales pudieran coadyuvar para mejorar los precios de las hortalizas que se generan en la región.









