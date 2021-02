Bajan influenza y dengue, pero repunta Covid-19

Mazatlán, Sin. -Ni neumonías ni casos de influenza confirmados se han registrado en Mazatlán en lo que va del año, debido al uso generalizado del cubrebocas; los dos casos de dengue acumulados en el puerto se presentaron en la segunda semana del 2021, contrario a lo que sucede con el Covid-19 que va en aumento semana tras semana, aseguró Héctor Velasco Serrano, médico internista del Sharp e integrante de la Comisión de Salud Municipal, por parte del sector privado.

Mientras que las enfermedades de la temporada invernal se mantienen bajas, desde que inició el año, los de SARS-CoV-2 en el municipio registran una tendencia al alza en la incidencia, al aumentar de 2.6 casos a 14.9 en promedio diario.

“Afortunadamente el cubrebocas nos ha protegido de la influenza, a la fecha no se han presentado casos de influenza hasta ahorita, no ha habido, uno solo no he visto en el hospital, ni siquiera neumonías y antes ya estaba la neumonía a todo lo que daba, ahorita ni siquiera eso”, expresó.

Comentó que el cambio de conducta en la población al implementar el cubrebocas como medida preventiva contra el Covid-19, está beneficiando en los casos de influenza, neumonías e infecciones respiratorias agudas.

Con respecto a estas últimas, en la presente temporada invernal con corte al 24 de enero de 2021, Sinaloa reportaba 916.8 casos de infecciones respiratorias agudas, de las cuales 203.7 se registraron en la semana 3 del año en curso, según la Dirección General de Epidemiología.

“Pacientes con dengue ya no ha habido, el último caso fue hace tres semanas, estamos bien por un lado y por otro estamos mal, con el frío disminuyeron los casos de dengue, pero el Covid-19 sigue aumentando desde las fiestas decembrinas para acá”, apuntó.

De acuerdo al Termómetro Viral de la aplicación MZTourist que publica el gobierno municipal de Mazatlán, al principio de enero, el promedio móvil era de 2.6 pacientes nuevos por día, al día de ayer se tenían 14.9, con picos de 16.8 y 16.7, los días 1 y 3 de febrero del año en curso.

En el caso de las infecciones respiratorias agudas, el portal de la DGE reporta un promedio de 207 casos a la semana a nivel estatal.

Velasco Serrano recomendó a la población extremar las medidas de prevención para evitar enfermedades de la temporada invernal, especialmente en niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos degenerativos, ya que en estas fechas lo más común es que aumentan la cantidad de afecciones respiratorias.

Los síntomas de una enfermedad respiratoria, considerada como cuadro gripal normal, son fiebre, tos, congestión nasal y malestar general, que dura alrededor de una semana, pero si se complica se prolonga hasta por tres semanas más, principalmente por tabaquismo, alimentación no balanceada y escaso consumo de agua.

A los enfermos aconsejó consumir líquidos apropiados y abundantes, tener reposo y permanecer en casa, evitar la automedicación y acudir al médico o a un hospital ante signos de alerta.

















