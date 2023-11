Ayuntamiento no ha otorgado permiso para la construcción de la tirolesa

Mazatlán, Sin. -El Ayuntamiento no ha otorgado ningún permiso para la construcción de la tirolesa que conectará a los cerros del Crestón y Del Vigía, señaló el alcalde Edgar González Zataráin.

Luego de que el director de Asipona, Mariel Ancona Infanzón, asegurara que la construcción de esta polea suspendida por cables iniciaría la próxima semana, pues, ya cuenta con todos los estudios de impacto ambiental y los permisos correspondientes, el munícipe mencionó que a la dirección de Desarrollo Urbano no se ha ingresado ninguna solicitud de permiso.

Agregó que sostendrá una reunión con Ancona Infanzón y Amado Guzmán, empresario inversionista de este proyecto turístico, para ver en qué consiste y cuál es el estatus que guarda.

"Nosotros no hemos otorgado permiso porque, primero, no se ha solicitado y, segundo, tampoco sabemos cómo está el estatus de ahí, ver las condiciones en las que está, no sabemos si existen estudios o no, yo quiero pensar que sí, hay que ver, hay qué platicar", dijo.

Para saber

El pasado 5 de septiembre fue cerrado el acceso al faro tras un deslave del mismo, provocar por las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de ese día.

Entrevistado dos días después, el director de Desarrollo Urbano Sustentable, Paul Galindo Maldonado, informó que a su dirección no se había ingresado ninguna solicitud para el proyecto de la tirolesa.

Dato

Ancona Infanzón indicó que el cerro Del Crestón es federal, parte del recinto portuario, por ende son ellos quienes tienen las facultades para otorgar permisos.