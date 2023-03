Construcción en Facimar sin permisos federales y municipales fue por descuido: Rector

Mazatlán, Sin.- Por construir en una zona que ya estaba impactada y considerar que no se está afectando más de lo que ya está, la Universidad Autónoma de Sinaloa omitió tramitar ante la Semarnat el Manifiesto de Impacto Ambiental y solicitar una licencia de construcción ante el municipio, para iniciar una obra en la Facultad lde Ciencias del Mar, señaló el rector, Jesús Madueña Molina.

Al ser cuestionado sobre la suspensión de esta obra, que ya tenía seis meses en construcción, mencionó que ya se está trabajando tanto con el Ayuntamiento cómo con la autoridad federal para que pronto se reanudará la obra.

También te puede interesar: La UAS no está amparada, no puede interponer ese recurso: Rocha Moya

"Ah, sí, hay un tema ahí que están checando, como era una obra que estaba dentro de donde está la escuela y que no estamos afectando más de lo que ya está, no se tuvo el cuidado, pero se está trabajando tanto con el Ayuntamiento de Mazatlán que hay una extraordinaria disposición y yo le agradezco mucho al presidente municipal, para que lo que tenga que ver con el municipio salga pronto y también con la parte Semarnat y todas esas áreas, estamos trabajando en ello para que pronto ya tengamos reanudada la obra", dijo.

De momento, agregó, dijo desconocer si el MIA, el cual se encontraba en trámite, ya fue aprobado por la Semarnat y si le van a aplicar una multa económica y de cuánto.

"No sé, nosotros, lo que ellos digan, nosotros vamos a hacer porque queremos caminar", concluyó.

La obra fue suspendida seis meses después de haber iniciado trabajos de construcción. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Para saber

En agosto del año pasado se inició la construcción de aulas y laboratorios en la Facimar, ubicada al pie del mar, una zona federal.

La obra fue suspendida seis meses después, el 1 de marzo, por la Profepa tras una visita de inspección y constatar que no tenía los permisos correspondientes.

El municipio en un principio fue omiso y dejó pasar la iregularidad, luego procedió a hacer lo propio suspendiendo también los trabajos la semana pasada. Aunque se dejó claro que por parte de la comuna no se interpondría ninguna sanción al tratarse de la universidad.

Finalmente, la licencia de construcción les fue expedida el 8 de marzo con un costo superior a los 67 mil pesos, no obstante, mientras no haya luz verde de la Semarnat los trabajos no podrán reanudarse.