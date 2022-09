Ayuntamiento ha cumplido con la información requerida por la ASF: tesorero municipal

Mazatlán, Sin.- El tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga, aclaró que el Ayuntamiento de Mazatlán ha cumplido en tiempo y forma con la información requerida por las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación, incluso enviando la información hasta en cinco ocasiones.

En conferencia de prensa, explicó que la ASF recibió la información por parte del Ayuntamiento los primeros días de enero del año 2022, de la auditoría 1280 DFGF correspondiente a la cuenta pública del año 2020, la cual se realizó de manera virtual, incluso recalcó que en la del 2019 no tuvieron ninguna observación.

Puedes leer: Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2022 han sido de manera unilateral: PAS

Antecedente

Fue el diputado federal Juan Torres Navarro, quién a través de redes sociales, exhibió un oficio que recibió por parte de la ASF en respuesta a una solicitud de la información, en la que requería se le informara si el municipio había solventado una cantidad de 823 millones de pesos de la cuenta pública del 2020.

En el documento que se le informó que de la auditoría 1280- DE- GF con título "Participaciones federales a municipios", derivaron 4 acciones, de las cuales 3 de ellas no fueron solventadas y una sigue en proceso de investigación.

El legislador señaló que de acuerdo a esta repuesta, precisamente hasta el día 31 de agosto no se habían justificado las observaciones anteriormente mencionadas.

Ayuntamiento no fue notificado

Ante esto, Alarcón Lizárraga aseguró que cumplieron con la entrega de la información requerida por la Auditoria, misma que fue ampliada en el mes de julio del 2022, a solicitud de este órgano técnico especializado.

"Cuando nosotros presentamos la información en enero, la autoridad tenía hasta el 30 de junio como fecha límite para informarnos si había sido solventado o no las observaciones que nos habían requerido. No nos llegó ninguna notificación de la auditoría. Cuando no nos notifican nada, esto se da como una solvencia ficta, quiere decir que se cumplió con las observaciones", aseguró.

Añadió que fue hasta el día 4 de julio, fuera de tiempo y forma, que se les notificó que no se cumplió, que no habían quedado satisfechas las observaciones, por lo que el 5 de julio se presentó otra vez toda la información.

La Auditoría se deberá pronunciar en un plazo de 120 días hábiles, los cuales están vigentes. Indicó también que llamó la atención y sorprendido que el auditor haya pasado información a un particular cuando a ellos no les han notificado nada.

"Indebidamente, malamente, el auditor le da la información al diputado que le pidió la información de que no habíamos solventado, cuando nosotros a la fecha no nos han dicho qué no hemos solventado las observaciones, estamos presentando la información en tiempo y forma, esperamos que nos notifiquen cuál es la solución", concluyó.

Participaciones federales

Comentó que las participaciones federales en un 90 casi 100% se dedican a nómina, por lo que la justificación o comprobación de su gasto es muy sencilla: con pólizas de cheque, las transferencias y comprobantes de nómina.