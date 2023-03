Autoridades de la UAS mienten sobre amparos: Feliciano Castro

Culiacán, Sin.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Feliciano Castro Meléndrez, declaró que el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, miente respecto a la situación de los amparos que se interpusieron ante el Supremo Tribunal de Justicia.

Explicó que dichos recursos legales, a los cuales el Juez octavo de distrito otorgó suspensión provisional, no tiene fundamentos debido a que la Ley de Educación Superior del Estado no afectará el patrimonio de la institución.

"Lo queremos decir claro: la UAS no está amparada, es imposible. La única posibilidad que tiene para ello es que la ley le afectara a su patrimonio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° de la Ley de Amparo, esa es la única posibilidad, pero al no hacerlo, por lo tanto, no existe la protección o el amparo”, argumentó.

Además, indicó que los efectos jurídicos de las solicitudes de amparo solo abarcan a los individuos implicados, a los individuos que presentaron el amparo. Destacó que dichos recursos fueron interpuestos por Consejeros Universitarios, pero de manera individual, no en representación de la UAS.

"De los ocho (amparos solicitados), a cuatro se les otorga suspensión provisional, lo cual no quiere decir que tengan la razón, pues eso está por revisarse, la suspensión provisional es una medida preventiva únicamente, como una de las etapas del juicio de amparo. A los otros cuatro de plano no se les concedió el amparo", dijo.

¿Qué dijo el rector?

Madueña Molino informó el día de ayer respecto a la suspensión provisional que otorgó el Juez y mencionó que con esto el Congreso no podrá hacer ningún acto en contra de la Ley Orgánica de la UAS.

Asimismo, el rector informó que aún hay 10 amparos por resolver y que buscarán pronunciarse en otros dos juzgados de Distrito con sede en Mazatlán.