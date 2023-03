Rechazan invasión a la autonomía de la UAS

Mazatlán, Sin.- Ni el Congreso del Estado ni el gobernador Rubén Rocha Moya deben entrometerse en la vida interna de la Universidad Autónoma de Sinaloa por fines políticos, consideró Fernando Valdez Solano.

El presidente de Coparmex Mazatlán manifestó que al recibir recursos públicos las universidades deben rendir cuentas, pero en lo que no están de acuerdo es en que el estado quiera modificar la Ley Orgánica de la Universidad.

“No estamos de acuerdo en que el gobierno, el Congreso, quien sea, se meta en la vida interna de las universidades, no es posible que el Poder Legislativo quiera organizar la Ley Orgánica de la Universidad, eso lo tiene que hacer los universitarios, la universidad tiene un Consejo y ese Consejo tiene que velar por sus leyes, tiene que velar por su organización, por sus procedimientos”, dijo.

Comentó que esta problemática es un conflicto de intereses de partidos políticos donde los universitarios no deberían de tener nada que ver y lamentó que este llegando a este punto.

Admitió que el Partido Sinaloense también debe salir de la vida interna de la UAS, particularmente la influencia de Héctor Melesio Cuén Ojeda, pues la única acción que el gobierno debe realizar es auditar a la universidad y dejar que el mismo Consejo interno resuelva la situación.

Asunto institucional

Valdez Solano también rechazó las declaraciones de Rubén Rocha Moya para denostar el Partido Sinaloense, indicando que es un asunto meramente institucional y no político.

“Son desafortunadas, no se puede caer en un conflicto personal cuando es un conflicto institucional; es un hecho que el PAS está dentro de la Universidad, y es un hecho que Héctor Melesio Cuén es una parte importante dentro de la Universidad, por eso la Universidad tiene que resolverlo, no lo tienen que resolver por fuera, no se puede resolver un problema generando otro problema”, concluyó.