Aunque pasen los años don Miguel no se olvida de su madre

Escuinapa, Sin.- Hace ya 12 años que su madre falleció y desde entonces don Miguel no deja pasar un 10 de mayo sin acudir a festejarla al panteón y llevarle su ramo de flores.

Don Miguel es uno de los tantos escuinapenses que este Día de las Madres acudió al panteón con motivo de celebrar a su mamá, la señora Angelita Lizárraga, quien hace 12 años se adelantó en el camino de la vida.

Comenta que él junto con su familia, procuran todos los años acudir al camposanto a llevarle un ramo de flores y a limpiar un poco la tumba donde descansan los restos de su mamá.

"Hace 12 años que mi mamá ya no está conmigo, pero aunque ya no está presente, siempre la recuerdo y procuro venir a traerle su arreglo de flores y a estar un momento con ella".

Dice que aunque los años pasan, el sentimiento de no tener a su madre, no se quita, es por eso que aún la mantiene viva en su recuerdo.

"Nadie queremos que se nos mueran los papás, pero sabemos que es algo que la vida tiene marcado, hoy mi mamá ya no está presente, pero el recuerdo de todo el amor que nos dio la mantiene viva en nuestros corazones".





Agregó que junto con él, al panteón siempre acuden sus hijos y nietos.

"Eso siempre les he encargado, que el día que me toque a mi también irme de este mundo, no dejen de venir a visitar a mi mamá, quien para ellos también fue una madre".

Para concluir, dijo que mientras Dios le dé las fuerzas para estar yendo a visitar la tumba de su madre y festejarla, lo seguirá haciendo como siempre lo hace, llevando el ramo de flores y limpiando su tumba.









