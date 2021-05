Vigilan panteones para evitar aglomeraciones por Día de las Madres

Mazatlán, Sin.- Con el fin de prevenir las aglomeraciones en panteones y limitar posibles contagios de Covid-19, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal lleva a cabo acciones del Operativo 10 de Mayo.

José Ramón Alfaro Gaxiola, Secretario de Seguridad Pública, comentó que este día se espera una buena afluencia en cada uno de los panteones y para que se cumplan con las medidas de sanidad se tiene personal de Protección Civil, Tránsito y Seguridad Pública Municipal.

Foto: Cortesía | SSPM

“La indicación es respetar los protocolos de sanidad, la sana distancia, el uso de gel, el uso de cubrebocas; no se va a permitir que se ingrese música, no se va a permitir que se ingrese con cerveza, no se les va a permitir que duren más de media hora. La entrada es de aproximadamente de cuatro personas por tumba”.

Eloy Ruiz Gastélum, coordinador de Protección Civil municipal, comentó que espera que el ciudadano se dé tiempo de visitar los camposantos, pero que lo haga en forma organizada y tranquila.

“Se entregarán fichas de ingreso para el control de entrada y salida a los panteones, ya que sólo se les dará un tiempo de media hora para estar dentro, ya que es una recomendación que están emitiendo la Secretaría de Salud y nosotros tenemos que acatar”. Son más de 280 elementos los que participan en el operativo y que estarán disponibles para dar la atención que requiera el ciudadano.













