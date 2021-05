Este Día de las Madres la banda no sonó en los panteones

Culiacán, Sin.- A pesar de que este 10 de mayo, Día de las Madres, sí se permitió el acceso de ciudadanos a los panteones de Culiacán, estos lucieron con una afluencia moderada y a la vez triste, pues la banda no sonó dentro de estos camposantos.

Algunas tumbas lucían con arreglos florales, globos y decoraciones, pues hubo quienes acataron el llamado de las autoridades de acudir a los panteones dos días antes y dos días después del 10 de mayo, con el fin de evitar aglomeraciones.

El encargado del panteón Civil de Culiacán, Leopoldo Tostado, mencionó que este Día de las Madres, se ha registrado una afluencia de alrededor 800 asistentes, caso contrario al año 2019 cuando no había pandemia, pues la asistencia era de más de 15 mil ciudadanos.

“La afluencia realmente no ha habido tanta aquí, a como era en otros años, hay un poquito más de lo que hubo entre semana. Sí estuvo viniendo gente, sí se miraba afluencia, pero realmente no tan concurrido”, expuso.

Mencionó que, para prevenir la propagación del coronavirus el Ayuntamiento de Culiacán mantiene la restricción para no permitir el ingreso de menores de edad y adultos mayores, por ser considerados población vulnerable.

“La gente prefiero venir ayer la verdad, ayer hubo un poco más movimiento. Ayer la gente vino a limpiar, dejar flores y estar con sus difuntos”, expresó.

Reconoció que no fue necesario otorgar pases de una hora de permanencia, pues no al no registrarse gran cantidad de personas se evitó realizar esa restricción.

FLORISTAS AFECTADOS

Hilda Lara, comerciante de flor, señaló que aunque este año sí hubo apertura de panteones, las ventas han sido mínimas, pues en lo que va del día solo reportan un incremento en ventas del 20 por ciento.

“Hemos vendido poco, pero la flor está carísima. No la podemos vender a sobreprecio porque no nos compran, casi casi tenemos que rematarla”, aseveró.

Calificó este año como atípico, pues dijo que fueron muy pocas personas las que se dieron cita a los camposantos.









