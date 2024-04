En Escuinapa, ejidatarios "amenazan" con parar obra de distrito de riego por falta de pagos de tierras afectadas

Escuinapa, Sin.- Debido a la falta de pago por sus predios afectados por la construcción del distrito de riego de la presa Santa María, ejidatarios de Escuinapa están amenazando con parar la obra.

Ramón Adrián Castro Estrada, quien es ejidatario del poblado de San Miguel de la Atarjea, es uno de los afectados por esta situación.

Señala que hasta el momento, el Gobierno no ha cumplido con los compromisos que realizó desde antes que se iniciaron los trabajos como fue el realizar un avalúo para las afectaciones y se indemnizara conforme lo correspondiente.

"En varias reuniones previo al inicio de la obra se comprometieron a que iba a venir una empresa a evaluar mangos adultos, mangos chicos, norias, todo lo que se viera afectado y antes de entrar a las parcelas se iba a mostrar el avalúo de cómo se iba a pagar y ese avalúo iba a ser firmado por el propietario de la parcela, sin ese avalúo no se iba a iniciar a trabajar, cosa que no se ha hecho, a la mayoría de los ejidatarios ya nos tumbaron árboles y no nos han presentado ningún avalúo".

Recalcó que hasta el momento, los afectados "No sabemos a como nos van a pagar y cuando nos van a pagar y la obra sigue trabajando".

Esta situación, comenta los está orillando a pensar en tomar medidas drásticas como lo es, no permitir que se siga laborando en sus tierras hasta no tener una respuesta concreta.

"Las intenciones de nosotros los ejidatarios de San Miguel de la Atarjea es en el transcurso de la semana ponernos de acuerdo y parar la obra hasta no llegar a un acuerdo satisfactorio para los afectados dueños de las parcelas".

Para concluir, dijo reconocer que esta obra viene a ser de beneficio para el sector agrícola, pero recalcó que no por eso, ellos van a perder el patrimonio de sus familias.