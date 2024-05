Dueño de Azteca Lighting asegura que Édgar González sí firmó contrato millonario

El Alcalde Édgar González Zataráin sí firmó el contrato millonario por 2 mil 139 lámparas led cuando fue Secretario del Ayuntamiento, aseguró Alonso Puerto Sánchez, dueño de la empresa Azteca Lighting, recientemente detenido y vinculado a proceso por fraude genérico.

En conferencia de prensa que ofreció este miércoles, el CEO de la empresa de iluminación, con la que el Gobierno municipal firmó un contrato de 400.8 millones para la adquisición de 2 mil 139 luminarias en marzo de 2022, aseguró que han sido contradictorias las acciones del Presidente Municipal, pues éste ha asegurado que su firma en el contrato es falsa.

"Razónenlo, si el señor rescindió el contrato, ¿por qué vas a rescindir un contrato que es ilegal o es apócrifo o no existe?, porque lo firmaste, solo vas a rescindir algo que es real y se firmó", dijo.

Llevará el caso a instancias federales

Puerto Sánchez dijo que llevará el asunto a instancias federales, interpondrá un amparo ante el Ministerio Público para que revise si es valida la cancelación del contrato, pues en las instancias estatales, el Gobierno del Estado metió las manos para beneficiar al Ayuntamiento.

Sobre la cancelación del convenio, el empresario señaló que no puedo haber incumplido un contrato que ni siquiera comenzó, ya que nunca recibió el anticipo estipulado en el documento, que era de más de 120 millones de pesos, pues solo había recibido la mitad.

“Muy cómodos dicen: 'te pido lámparas, oye, pero tienes qué pagar el anticipo, ya te pagué', no estás confundiendo las cosas, estás tratando de completar el anticipo, no has pagado el anticipo, el contrato es muy claro, son $120 millones (…), ¿cómo puedo incumplir si no ha empezado el contrato, si no han pagado el anticipo entero?" cuestionó.

Puerto manifestó que no se ha robado ningún dinero, ya que los 200 millones de pesos no los tiene, sino que están resguardados en una afianzadora.

Cronología

•⁠ ⁠El contrato se firmó el 2 de marzo de 2022, el primer anticipo se dio en abril de ese mismo año

•⁠ ⁠Édgar González Zataráin, en ese entonces Secretario del Ayuntamiento, aseguraba que no había firmado el documento

•⁠ ⁠En septiembre la Comuna anunció que cancelaba el contrato por incumplimiento del mismo por parte de la empresa

•⁠ ⁠Hasta octubre de 2022, cuando fue nombrado Alcalde de sustituto, González Zataráin reveló que su firma había sido falsificada y que ya había una denuncia al respecto

•⁠ ⁠Durante el proceso judicial que se derivó de este caso se dijo que la rúbrica de Édgar sí era apócrifa, dejándolo fuera de toda responsabilidad

•⁠ ⁠En septiembre de 2023 el Ayuntamiento inició un proceso para la recuperación de los 60 millones de pesos

•⁠ ⁠En octubre se informó que el Tribunal de Justicia Administrativa dio por buena la cancelación del contrato y con ella la posibilidad de recuperar dicha cantidad, aunque este proceso continúa