Aumentan los permisos de construcción en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Mazatlán continúa con el boom inmobiliario y debido a ello es que sigue con gran demanda la solicitud de licencias de construcción, tan solo en el primer trimestre del año se han tramitado más de 100, reveló Wenceslao Paúl Galindo Maldonado.

El director de Planeación del Desarrollo Sustentable manifestó que además de las licencias para la construcción de nuevos espacios habitacionales, que han registrado un aumento del 30 por ciento respecto al año pasado, también se ha incrementado la demanda de autorizaciones para la demolición de zonas sub utilizadas.

También puedes leer: Está rezagada la infraestructura en México: CMIC

Destacó que para ello, en toda la ciudad los desarrolladores están aprovechando espacios que estaban en grandes casas familiares y que ahora están dando paso a edificios de condominios.

"Se están demoliendo edificios que no estaban en uso y edificios que están sub utilizados. Hay colonias en la ciudad como la Ferrocarrilera, Lomas de Mazatlán, donde vivían familias con 8 o 10 integrantes. Eran casas de 400 metros cuadrados, ya son suelos sub utilizados y esos son los que se están demoliendo", dijo.

Comentó que también en la avenida Del Mar había muchos terrenos sub utilizados, extensiones con metrajes importantes que tenian dos o tres niveles.

Galindo Maldonado agregó que en Mazatlán la línea de construcción que se sigue es la de densificarla, como es la tendencia a nivel mundial con crecimiento en vertical, y en donde el mayor reto es que ese desarrollo se siga dando de manera ordenada.

Local Vive Mazatlán el mejor momento inmobiliario

"La mayor preocupación es crecer ordenados, vamos a seguir creciendo, desarrollándonos, eso hace que Mazatlán esté en buen momento como destino turístico, viene mucha gente a trabajar, vacacionar y comprar vivienda de segunda residencia", expresó.

Vigilan obras

El director de Planeación Municipal explicó que continúa de manera puntual la verificación de las obras para que cuenten con toda la documentación reglamentaria, y en esa tarea se sigue detectando cada día al menos 2 construcciones sin el permiso correspondiente.

Recordó que se detectaron obras irregulares, y que en su momento fueron suspendidas, pero que una a una fueron subsanando las irregularidades para continuar con los trabajos, tras el pago de la multa correspondiente.