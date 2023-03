Campos agrícolas deben dotar de vivienda a jornaleros migrantes: Tere Guerra

Culiacán, Sin.- La Ley establece que las empresas y dueños de campos agrícolas deben dotar de vivienda digna a los jornaleros migrantes del norte y sur del país que migran cada temporada al valle de Sinaloa a trabajar, declaró la titular de la Secretaría de las Mujeres y abogada en materia laboral, María Teresa Guerra Ochoa.

La funcionaria estatal declaró que los campos agrícolas que han sido revisados por autoridades de Gobierno del Estado después de que salieron a la luz las condiciones infrahumanas en las que habitan los jornaleros y sus familias en cuarterías de Juan José Ríos, Guasave, han declarado que no les corresponde a ellos dotar de vivienda a los jornaleros agrícolas.

También te puede interesar: Continuarán revisiones en cuarterías de jornaleros agrícolas de Sinaloa

“Muchos campos no tienen las viviendas, si nosotros revisamos la normativa laboral nos vamos a dar cuenta que es obligatorio cuando se trata de trabajadores que migran, que el propio productor tenga las condiciones de vivienda, sin embargo los productores dicen que no les corresponde a ellos darles las vivienda”, declaró Guerra Ochoa.

En este caso, explicó, lo que hacen los trabajadores migrantes es rentar con sus propios ingresos un espacio para vivir, las llamadas cuarterías, las cuales no cuentan con las condiciones de sanidad, lo que provoca la reproducción de virus y bacterias, generando focos de infección.

“Esos trabajadores tienen la necesidad de trabajar, es que ellos rentan, pero rentan viviendas que están con mucho deterioro, porque incluso hay cuartarías que no tienen suficiente capacidad de drenaje, que a veces se asientan 30 personas o 40 adultos que no tiene más que uno o dos baños”, explicó la funcionaria.

En días pasados el gabinete de Gobierno del Estado realizó jornadas de trabajo en la comunidad agrícola de Juan José Ríos, donde detectaron pésimas condiciones sanitarias, por lo que trabajarán en la regulación de estos espacios y en atender a los jornaleros y sus familias.

“El problema va a detonar precisamente por desnutrición y porque hay bacterias, hay virus que agarran estando en esta condición de desnutrición y su condición de salud fue empeorando”, sostuvo.

María Teresa Guerra Ochoa, Secretaria de las Mujeres. Foto: Manuela Bustamante | El Sol de Sinaloa.

“Como no hay un censo no se tiene identificado cuantas niñas y niños están ahí, cuanta de esta niñas va a la escuela, hay muchos problemas de salud, hay mujeres embarazadas que no tienen la vigilancia y la continuidad, de todo esto se ha estado tomando medidas”.

Un nuevo hogar

Como parte de las acciones para atender esta crisis en los campos agrícolas, el gobernador Rubén Rocha Moya anunció la creación de un refugio temporal, mientras se trabaja en un refugio permanente, mismo que requiere de una inversión mayor, María Teresa Guerra Ochoa anunció que esperan que en el inicio de la nueva temporada agrícola las condiciones hayan mejorado.

“Se desplegó todo un trabajo integral de diferentes secretarías para tener un diagnostico que ahorita ya se está integrando de parte de gobierno para que la siguiente temporada, porque esta temporada está por terminar, algunos ya están retornando, otros son dos o tres semanas lo que van a estar aquí, poder tener mejores condiciones y también convocar a productores para que asuman el compromiso que les corresponde”, declaró.

“Se tomó la decisión por parte del gobernador de tener un albergue temporal, se está contemplando la posibilidad de uno definitivo pero eso obviamente requiere de muchos recursos y hablar con los productores para que se apliquen a generar las condiciones de vivienda dignas”.

En los municipios de Navolato, Elota, Escuinapa, Rosario, Ahome y El Fuerte donde hay más presencia de jornaleros agrícolas las autoridades realizarán recorridos de inspección a fin de garantizar los derechos laborales de los trabajadores y condiciones dignas de trabajo y vivienda, informó la titular de la Secretaría de las Mujeres.