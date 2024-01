Asegura González Zatarain que ya le dio "vuelta a la página" a la lista de Morena

Mazatlán, Sin. -Edgar González Zatarain, alcalde de Mazatlán, aseguró que ya le dio vuelta a la página, luego de que su nombre no apareciera en la lista preeliminar de candidatos y candidatas por Morena en el estado y la cual se ratificará este lunes por el Consejo Nacional del partido.

El edil mencionó incluso que ya no le interesa participar en la próxima jornada electoral y que está enfocado en terminar satisfactoriamente la administración.

También puedes leer: Le apuesta Sinaloa a la profesionalización del sector turístico

"Yo, en lo que a mí compete, no en sí a toda la lista, de mi participación yo le doy vuelta a la página, yo no quiero estar ya ni en ninguna lista ni en la otra, yo en lo particular ahí le dejo en paz, no sé si será la lista o no será si se mueve o no se mueve, yo en lo particular, a mi participación, yo ya le dejo ahí, ya me asimilé, ya me hice a la idea de trabajar el resto de los meses que me restan como administración y ya me enfilé en eso, ya me enfoqué, entonces ya estoy estrictamente dedicado a eso, le damos vuelta a la página, yo lo dije desde aquella vez, pero hoy lo reitero ya ni me interesa ninguna lista", dijo.

Que se separen del cargo

En cuanto a los trabajadores del Ayuntamiento que salgan agraciados para los puestos de elección popular o que quiera apoyar la candidatura de algún personaje.

Apuntó, que tan pronto se defina, aunque la ley lo contempla hasta los primeros de marzo, tendrán que separarse de su cargo para evitar señalamientos de uso de tiempo, de vehículos y otros recursos con fines de campaña.