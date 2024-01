Alcalde de Mazatlán acepta que estuvo en Hawái este fin de semana

Mazatlán, Sin. -El alcalde Edgar González Zatarain aceptó que esté fin de semana viajó a la Isla de Hawái a cumplir con un evento familiar, luego de que en redes sociales se filtraran fotografías de él en el aeropuerto de Honolulu.

Al ser cuestionado, el edil reiteró que no fue un viaje en plan "vacacional", pero tampoco fue por motivos laborales u oficiales.

También puedes leer: Arranca operativo Guadalupe-Reyes en áreas comerciales de Mazatlán

"Ojalá hubieran sido vacaciones porque si las ocupamos, hemos trabajado bastante, tengo dos años sin parar, un año en la Secretaría del Ayuntamiento y un año como alcalde que no hemos parado, que hasta la mayoría de los domingos trabajamos, de vez en cuando un domingo que descansamos, pero ha sido muy pesado el ritmo y ojalá hubiera tenido oportunidad de irme de vacaciones, fuimos a una boda en familia mi esposa y yo y mi hija a cubrir, que fue más el traqueteo de ir y venir que la estancia allá", dijo.

Agregó que se ausentó tres días, del sábado 30 de diciembre al lunes 1 de enero, dejando encargado el despacho con la secretaria del Ayuntamiento y que no fue necesario pedir permiso al Cabildo, ya que la ley marca que se debe de solicitar solo cuando se va a ausentar más de 10 días de la oficina.

Incluso señaló que no alcanzó a conocer aquella ciudad porque tan solo en viaje y traslados fueron 48 horas en total-

Pagó de su bolsa

Pese a que el rosarense dice que no se fue a escondidas, ya que dejó dicho su personal a dónde iba, esos días su agenda de actividades fue manejada con mucha discreción.

"No me fui escondido, yo dejé dicho dónde iba con mi personal, lo pagué con mi bolsa, fui a un compromiso no laboral, fui a un compromiso de familia, particular y obviamente en el periodo que se contemplan días de descanso, días de asueto, tengo tres años de diputado, uno de secretario y uno de alcalde que no había podido salir, cinco años de haber acumulado algo de ahorros", aseguró.