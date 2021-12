Confirma el “Químico” que sí ofrecerá disculpas a la familia Toledo

Mazatlán, Sin.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, confirmó que sí va a ofrecer disculpas a los concesionarios del estadio Teodoro Mariscal, la familia Toledo, como lo recomendó la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Afirmó que es muy respetuoso de la ley, y que si eso le piden, lo hará, porque no le cuesta nada.

"Yo no voy a polemizar, ustedes saben cómo pienso”, dijo.

-¿Va a ofrecer la disculpa, alcalde?

“Claro, yo siempre voy a irme por el lado de la ley, nunca me van a encontrar fuera de la ley y yo tengo que cumplirla, es mi obligación", manifestó.

Sin embargo, el alcalde dijo que no sabe cuándo ofrecerá las disculpas, porque apenas acaba de enterarse de la recomendación este jueves.

Evitó decir si con esta recomendación de la CEDH el juez pudiera darle la razón a la familia Toledo en el litigio que sostiene el Ayuntamiento por la concesión del estadio de beisbol Teodoro Mariscal.

"No me interesa opinar lo que pueda hacer el juez, yo no soy nadie para juzgar a los jueces, lo que sí yo hago es mi trabajo, en recuperar el estadio y ellos hacen el suyo, desconozco su avance", externó.

Fue en el año 2018 cuando los concesionarios del estadio Teodoro Mariscal interpusieron una queja ante la CEDH, luego de que el alcalde de Mazatlán y algunos funcionarios del Ayuntamiento aseguraron que tenían tomas clandestinas de agua potable.

La demanda interpuesta por la empresa Espectáculos Costa del Pacífico, concesionaria del estadio, a la Jumapam, fue perdida por la paramunicipal, por lo que tendrá que regresar la multa que en su momento los ahora afectados pagaron, de 2.9 millones de pesos.

Este jueves, la CEDH informó que el Ayuntamiento de Mazatlán violó los derechos de los concesionarios del estadio Teodoro Mariscal al negarles las operaciones con el argumento de que tenían pagos pendientes por el servicio de agua potable y acusarlos de que tenían tomas clandestinas de agua.









