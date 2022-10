Feliciano Castro asegura que no conoce el contenido de la denuncia contra el Químico

Culiacán, Sin.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Feliciano Castro Meléndrez, aseguró que desconoce si en la denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado contra el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo “Químico” Benítez Torres, por presunto daño patrimonial también se denuncian a otros funcionarios

“Desconozco si hay más funcionarios, fue en los términos que aquí lo comentamos, es una denuncia de la auditoría con respecto al presidente municipal de Mazatlán ¿Quiénes más? Lo desconozco”, dijo.

En conferencia de prensa, el diputado de Morena precisó que en la denuncia en el centro está el presidente municipal y se va a abrir una investigación y aclaró que si de la investigación se derivan otras personas, otros funcionarios será parte del proceso de investigación.

Aseguró no conocer en concreto los contenidos de la denuncia, y que será respetuoso del proceso que está en manos de la Fiscalía, ya no le corresponde al Congreso, por lo que pidió no especular y actuar con prudencia y que ahora solo es esperara que se haga la investigación correspondiente.

“Estamos en espera de que se haga la investigación. ¿Qué va a resultar de la investigación? Lo desconocemos. Lo recomendable es que no hablemos de situaciones hipotéticas que puedan llevarnos a la especulación y en ese sentido, porque queremos que las cosas salgan bien, lo recomendable y lo que nos dicta la prudencia es que dejemos correr el proceso en este caso de investigación. Por lo tanto hoy el escenario es otro y tenemos que cuidar”, dijo.

Insistió que la prudencia y la responsabilidad política los convoca a no generar opiniones de situaciones hipotéticas que no le corresponde al Congreso definir y qué peste se está conduciendo con toda responsabilidad.

El presidente de la Jucopo aseguró que el Químico Benítez no ha tenido acercamiento con los diputados, ni ellos lo han buscado.

“No hemos tenido contacto. Yo hablaría de las instancias formales del Congreso, en términos de Jucopo u otra comisión”, dijo y afirmó que si solicita audiencia, siempre estarán abiertos a dialogar con quien así lo plantee.