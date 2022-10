Luego de la denuncia ante FGE, Benítez Torres no ha tenido ninguna aparición pública

Mazatlán, Sin.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, desde el pasado miércoles 19 de octubre no ha tenido ninguna aparición pública y mucho menos ha atendido a los medios de comunicación, luego de que trascendiera la denuncia que interpuso la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía General por el presunto daño patrimonial al erario por poco más de 60 millones de pesos derivados del caso luminarias.

Ese día por la mañana evadió las preguntas de una reportera del Semanario Río Doce sobre su situación, "No le voy a declarar nada, discúlpeme, discúlpeme, no voy a opinar nada", fue lo que respondió y después ya no se supo más de él; canceló su asistencia a los eventos restantes de la agenda del miércoles ausentándose incluso en el homenaje al compositor Luis Pérez Meza, en Olas Altas.

También te puede interesar: ¿Patadas de ahogado? El “Químico” se reúne con Rocha Moya en Culiacán

El resto de la semana ha sido lo mismo, no ha pisado el Palacio Municipal, mientras que a los eventos públicos ha mandado a funcionarios en su representación, algunas de sus citas han aparecido como privadas o simplemente ya no son agendadas.

En las redes sociales los memes sobre el caso no se hicieron esperar, hasta una Alerta Amber le hicieron al presidente municipal mazatleco.

Fue hasta el día viernes que "el químico" dió señales de vida a través de su fanpage de Facebook, primero dando un aviso sobre el desarrollo del ya huracán "Roslyn", también se subió una cápsula de lo que será su primer Informe de Gobierno y luego una fotografía donde aparece junto a una vecina, supuestamente andaba supervisando los trabajos de bacheo en la ciudad, aunque se rumoró que el munícipe realmente estaba en la capital del estado, buscando reunirse con el gobernador Rubén Rocha Moya.

Ya buscan al sustituto

El destino de Benítez Torres aún es incierto, pero desde que se dijo que podría correr la misma suerte que Jesús Estrada Ferreiro, exalcalde de Culiacán, es decir, la posibilidad de un desafuero, ya hasta salieron los nombres de los posibles candidatos, alcaldes o alcaldesas, sustitutos.

Suenan fuerte los nombres del diputado local Juan Carlos Patrón Rosales; el propio Secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin, se habla hasta que podría ser Alejandro Higuera Osuna o Fernando Pucheta.

También la ex sindica procurador, Elsa Isela Bojórquez Mascareño; la secretaria de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena y su ex pareja sentimental y expresidenta del DIF municipal, Gabriela Peña Chico.

Local "Yo respeto al mazatleco, no importa que me abucheen": Benítez Torres

Inician campaña de apoyo

Mientras tanto el alcalde aparece, su equipo de trabajo comenzó una campaña de apoyo, con la leyenda "Yo estoy con el Químico Luis Guillermo Benítez Torres, continuamos transformando a Mazatlán", personal del equipo de Comunicación Social empezó a publicar en sus estados de WhatsApp un flyer de propaganda, también algunos funcionarios de primer nivel como Astrid Macias Fregoso, directora de CAPTA.