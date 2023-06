Aplicarán 40 millones de pesos en apoyos para mejoramiento de viviendas en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- El Programa por una Vivienda Mejor llega por primera vez a Sinaloa, siendo Mazatlán el primer municipio con familias beneficiadas.

Omar López Campos, delegado de Programas para el Bienestar en Sinaloa, detalló que en la entidad serán aplicados mil 123 apoyos con una inversión de 40 millones de pesos y este día en el puerto se entregaron los primeros 392 en 22 colonias.

También te puede interesar: Gobierno buscará adquirir cartera vencida de Hogar del Pescador y Puesta del Sol

El apoyo consiste en la entrega directa de 35 mil pesos para que las familias puedan hacer mejoras en su vivienda, este programa aplica para colonias o asentamientos de alta marginación ubicadas en los cascos urbanos.

El recurso económico les será entregado a través de las tarjetas del bienestar.

"Hoy se les entregó la tarjeta y en 7 días, el 21 de junio, cae el recurso en la tarjeta", dijo.

El funcionario señaló que las familias podrán utilizar el dinero en el mejoramiento que elijan, aunque hay algunas reglas de operación a las que tienen que estar apegados.

"Si vienen en una casa donde no tiene piso pueden echar un firme, si tienen dañada la losa del techo pueden darle mantenimiento, si los baños no tienen adecuadas instalaciones hidráulicas las pueden arreglar, lo mismo que las instalaciones eléctricas, si les faltan ventanas, si las paredes no tienen enjarre", detalló.

Asimismo, López Campos señaló que las familias estarán obligadas a demostrar que beneficio se invirtió en la vivienda.

¿Cómo se eligieron a los beneficiados?

Explicó que las familias beneficiadas fueron seleccionadas tras un recorrido en calles por estas zonas marginadas ubicadas en los cascos urbanos de las grandes ciudades del estado como Culiacán, Mazatlán y Los Mochis registradas ante la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU).

"Tenemos zonas, colonias de alta marginación, bien vale la pena, es un programa interesante, no viene a resolver el tema de la vivienda, pero viene a colaborar significativamente en las familias", apuntó.

Para saber

El Programa por una Mejor Vivienda tiene el objetivo de contribuir a la reducción de la desigualdad social y del rezago habitacional mediante la atención de viviendas con necesidad de mejoramiento y ampliación, a través de la entrega directa de apoyos económicos a familias de bajos ingresos.

En este programa existen dos tipos de apoyos, uno para la ampliación de vivienda en el que se entregan 90 mil pesos y el segundo de mejoramiento, en el que se otorgan 35 mil pesos.