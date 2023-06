Vecinos se oponen a que desvíen el arroyo de Villa Verde para construir coto

Mazatlán, Sin.- Decenas de vecinos de la colonia Villa Verde se mostraron preocupados e inconformes con el desvío de un arroyo que pretende realizar un desarrollador para la construcción de un coto en un predio ubicado al costado de este asentamiento.

Reyna Castillo Partida, vecina del lugar, comentó que desde hace una semana se empezó a trazar e introducir maquinaria para sacar la tierra del predio y darle forma al canal.

También te puede interesar: Modificación de arroyos pone en riesgo a habitantes de Ampliación Villa Verde

El arroyo que se quiere desviar, agregó, es el que baja de Mañanitas, el cual cruza por el terreno donde se va a construir el coto y por eso pretenden desviarlo, entre avenida Munich y calle Del Guayabo.

"Veíamos muy preocupante esto que se estaba haciendo del desvío del arroyo para acá para Villa Verde, aquí bajan todas las aguas de arroyo, si estábamos muy preocupados, por las inundaciones", comentó.

Agregó que hay sectores de la colonia donde el agua alcanza el metro y medio de altura y consideró que el modificar el afluente de arroyo podría salir contraproducente, pues la naturaleza siempre reclama lo que le pertenece, además de que cuando empezaron a excavar empezó a brotar un venero.

Trabajan sin permiso

El alcalde Edgar González Zatarain acudió esta mañana para escuchar las peticiones de los colonos, quién aclaró que el desarrollador no tiene ni permiso, ni para desviar el arroyo, ni para construir el complejo habitacional, apenas está en trámite.

"No puedes hacer eso, no puede conectar un arroyo, que no lo ha conectado, pero empezaron a hacer el trazo (...) El propietario reaccionó bien, se va a cerrar el canal y que queden las cosas como estaban", anunció.

Paul Wenceslao Galindo Maldonado, director de Planeación, también confirmó lo anterior y explicó que para expedir una licencia de urbanización son varias etapas, al menos tres, y el desarrollo apenas va en la primera; presentó el expediente de vocacionamiento y traza, sembrado de lotes propuesta de calles y factibilidad de servicios.

El alcalde aseguró que no se otorgará el permiso para llevar a cabo tal obra. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Le falta aprobar dos etapas, presentar un Manifiesto de Impacto Ambiental dictaminado por Sebides, entregar estudios hidrológicos, de mecánica de suelos y demás estudios, se califica y se pasa por Cabildo, es cuando se les puede entregar una licencia de urbanización", explicó.

Si bien es cierto que el desarrollador se adelantó desviar el arroyo, el funcionario municipal mencionó que no signifique que esté mal, pues incluso en un estudio hidrológico que presentaron un especialista dijo que estaba bien, solo que de momento no cuentan con la anuencia municipal ni la dictaminación de Conagua.

Asimismo, señaló que junto a Obras Públicas y Protección Civil determinarán la situación del avance que ya lleva el canal, pues el temporal de lluvias ya está por comenzar, tampoco descartó imponer una sanción económica al desarrollador.

A la reunión acudió también Octavio Jorge Cortés, desarrollador del Coto Munich, quién expresó que desde este día van a parar los trabajos, pero que la obra que estaban haciendo era para mitigar las inundaciones que han sufrido por décadas, adelantó también que les presentarían el estudio hidrológico para que conozcan en que consiste este y si les afecta o no.