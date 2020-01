Apertura de carril en avenida Rafael Buelna podría retrasar la obra

Mazatlán, Sin. - Juan de Dios Garay Velázquez, director de Obras Públicas Municipales, señaló que con la apertura de uno de los carriles de la avenida Rafael Buelna, la obra de remodelación programada para concluir en marzo próximo podría retrasarse, por lo que se acordó ampliar los horarios y turnos de trabajo, con horas extras.

El modelo que se había planteado para abordar la construcción era cerrar tramos completos de la avenida en los dos sentidos para poder abordar en esas condiciones con mayor rapidez la construcción, pero esto evidentemente afecta la funcionalidad de los negocios y por eso la petición de los vecinos para que se establezca un modelo distinto que permita que ellos tengan de alguna manera acceso a sus negocios.

Garay Velázquez

Dijo que en las reuniones que se han sostenido como los vecinos, propietarios o arrendadores de predios para diferentes negocios, se avanzó en la solución de la principal problemática que ellos plantearon: el acceso con la apertura de uno de los carriles.

Se acordó dejar uno de los sentidos de la avenida con posibilidad de circulación para que los negocios puedan tener el acceso de clientes y de suministros, esto significa que la obra pudiera tener retrasos y a todos nos interesa que la obra se concluya en los plazos establecidos en el contrato, y esos retrasos pueden absorberse si se trabaja en tiempos extras, sea en doble turno o sea en la noche.

Garay Velázquez

Dijo que hay disposición de los constructores por ampliar los horarios, y muestra de ello es la apertura de uno de los carriles.

El acuerdo, agregó, es abrir cuando menos uno de los sentidos de la ruta al tráfico vehicular y trabajar en el otro sentido, y en los próximos meses, se estará alternando las rutas, dependiendo de los avances en la obra.

Por su parte, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres pidió paciencia a los vecinos y comerciantes de la avenida, ya que ellos serán los primeros beneficiados de la remodelación y restauración de la Rafael Buelna.

Aclaró que lo que compete al municipio, parte del acuerdo ya está resuelto.

A nosotros nos toca todo lo de las redes hidro-sanitarias, esto ya quedó resuelto, ya nos pusimos de acuerdo con abrir las vías para que no haya ningún problema, que sufran menos los que están en esa zona, el otro es competencia del Gobierno del Estado, pero no significa que no estemos apoyando al Gobierno del Estado en la conclusión de esta obra, porque vamos juntos.

Benítez Torres

Benítez Torres refirió que la remodelación de la avenida Rafael Buelna, es una obra que él propuso y el gobernador ayudó a empujar el proyecto, el cual será trascendental para Mazatlán, por lo que no duda de que se llegará a un acuerdo con todas las partes, incluyendo vecinos y constructoras.

Por supuesto que de antemano pido a todas las personas que tienen empresas y negocios en esa área que tengan un poquito de paciencia, lo único que estamos haciendo es hacer una avenida que al final de su construcción ellos van a ser los más beneficiados, sirve para toda la ciudad, pero principalmente ellos van a ser los más beneficiados.

Benítez Torres

CIFRAS:

185 millones de pesos se invertirán en la modernización de la avenida Rafael Buelna.

2.9 kilómetros incluye el tramo de la avenida que será remodelada.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

36 metros de ancho

6 carriles de circulación

2 carriles de ciclovía

1 camellón central

Banquetas laterales

Introducción de tubería de drenaje y agua potable

Cableado subterráneo





