Alistan solicitud de crédito por 60 millones para Ayuntamiento

Mazatlán, Sin.- La Comisión de Hacienda presentará en dos semanas el dictamen de la solicitud de un préstamo por 60 millones de pesos para que sea autorizado por el Cabildo para la compra de 10 camiones recolectores de basura y 10 patrullas y otro equipo para Servicios Públicos.

El regidor Bernardo Alcaraz Conde, presidente de la Comisión de Hacienda del Cabildo Municipal explicó que se quiere licitar primero lo que es el crédito, donde participen todas las instituciones crediticias y la que les de las mejores condiciones, irse con ella.

Posteriormente, indicó, proceder a la licitación de los equipos, como camiones recolectores, patrullas y más equipo en Servicios Públicos, donde se ve la necesidad.

“Creemos que en la siguiente sesión podamos tener ese dictamen y yo creo que mis compañeros regidores lo van a aprobar porque es un compromiso con la ciudadanía, independientemente de campañas o no, es muy importante es tener eso ya… Sería del jueves que viene al siguiente, es el 12 mayo, dos semanas más debe estar completo”, manifestó el regidor.

Alcaraz Conde aclaró que el pago del crédito no va a pasar de esta misma administración municipal y que no hay ningún favoritismo hacia algún banco en específico, sino que se buscarán las mejores condiciones, como las tasas de interés, anticipos, enganches, para que los requisitos sean lo más amigables para el Ayuntamiento.

“El Ayuntamiento cuenta con buenas finanzas y es candidato a un crédito, que eso es muy importante recalcar, sino fuéramos candidatos, no estuviéramos ni siquiera buscando, sin embargo, si tenemos un buen manejo y eso nos ayuda mucho. ¿Qué calificación crediticia tiene el Ayuntamiento? No tengo el dato exacto, pero según yo en Triple A, no va a tener ningún problema para licitar ese contrato del crédito”, explicó el presidente de la Comisión de Hacienda del Cabildo.