Buscan realizar en Mazatlán una convención nacional de mujeres empresarias

Mazatlán, Sin.- Francisca de los Ángeles Cázarez Oliveros, presidenta del Consejo de Mujeres Empresarias Canaco Servytur Sinaloa Sur, señaló que uno de los objetivos para este año es realizar una convención nacional de mujeres empresarias en Mazatlán.

Dijo que ante el panorama que ha dejado la crisis sanitaria por el Covid-19, tienen que trabajar en nuevas estrategias como el networking, una práctica basada en establecer redes de contactos profesionales en las que se puede generar oportunidades laborales o de negocio, para esto se realizan encuentros, charlas conferencias o reuniones.

También puedes leer: Francisca Cázares es la nueva presidenta de Mujeres Empresarias de Canaco Mazatlán

Antes de la llegada de la pandemia realizaban conferencias para empoderar a las mujeres, tanto empresarial como personalmente. Con el confinamiento social, el cierre de negocios y el desempleo, tuvieron que abrir nuevos nichos de mercado. Posteriormente, al reactivarse la actividad económica en el puerto, se buscó la manera en como ayudarlas a seguir generando ingresos.

Lo que se pretende es lograr el apoyo a nivel nacional, pues mencionó que de las 232 cámaras qué hay en todo el país, apenas el 10% de sus afiliados son mujeres.

Mencionó además que se está trabajando en la parte emocional, pues muchas de ellas cayeron en depresión al tener que cerrar sus negocios y enfrentar las deudas económicas.

Local Pide Canaco reforzar operativos de seguridad ante robos a comercios

"Muchas mujeres cayeron en depresión porque tuvieron que recortar a su personal porque tienen créditos y el crédito no se dice: "te voy a esperar" si no lo apagas aumenta y luego te vas al buró de crédito y cuando quieres seguir creciendo ya no puedes, tuvimos que buscar la manera de como si salir adelante", mencionó.

Reconoció que raíz de la pandemia han surgido muchas mujeres emprendedoras, sin embargo, no todas pueden darse el tiempo de acudir a este tipo de espacios, pues son ellas mismas quienes están al frente del negocio.

DATO

El Consejo de Mujeres Empresarias de Canaco Sinaloa Sur, se confirmó en el año 2010, actualmente hay 30 participantes activas de diferentes giros comerciales y de servicio.