Busca Ayuntamiento arrendar 15 camiones de basura

Mazatlán, Sin.- El Ayuntamiento de Mazatlán solicitará un crédito a Banobras para la compra de 15 camiones recolectores de basura y con la modalidad de arrendamiento, 15 camiones más, todos a pagar al último mes de su administración.

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres destacó que Mazatlán tiene muy buena calificación crediticia, por lo que actualmente valoran la adquisición de los camiones recolectores de basura, unos serían por el sistema de arrendamiento, para que llegue lo más rápido posible.

Agregó que están consiguiendo el arrendamiento más barato del país, lo que permitirán que el gobierno no se descapitalice; mientras que con un crédito con Banobras, que tarda unos 5 meses en resolverse aproximadamente, si el interés es redituable, comprarán 15 camiones más para amarrar el compromiso de los dos primeros años de gestión.

Aclaró que le pediría a Banobras el equivalente a la compra de los camiones, que andan en 2.5 y 3 millones de pesos cada unidad.

“El Ayuntamiento no tiene ninguna deuda, nosotros podemos comprar lo que queramos, pero como no me gusta endeudar a la ciudad, este endeudamiento va a ser provisional, porque se pagaría en los meses antes de irme yo, quedaría todo saldado”, afirmó.

El alcalde Benítez Torres confirmó que la compra de 10 patrullas viene incluida en el crédito con Banobras.

Destacó que los primeros 6 meses, se tendrían ya 30 camiones recolectores de basura, los primeros 15 en mes y medio o dos meses.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Fue en la administración del ex alcalde Carlos Felton donde se arrendaron varios vehículos para uso de la administración con una empresa automotriz, que al final, su valor se incrementó notablemente, y aún así lo estuvieron pagando.

El alcalde Benítez Torres confirmó que el esquema de arrendamiento lo satanizaron.

“Lo satanizaron un alcalde que infló el precio, a como se lo hacían antes, infló el precio, es decir, en lugar de pagar una cifra, pagaba el doble y la otra mitad se la echaba a la bolsa, para que les quede claro, entonces la gente en Mazatlán dijo que no”.

Indicó que al final, se tomaría la decisión de que si regresan las unidades o se quedan con ellas si están en buenas condiciones.