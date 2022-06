Alfaro Gaxiola renuncia a su cargo en la Secretaría de Seguridad

Mazatlán, Sin.- Finalmente, el comandante Juan Ramón Alfaro Gaxiola tuvo el valor suficiente de pedir su renuncia como Secretario de Seguridad Pública, y entregó la carta al mismo secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zatarain.

Minutos antes, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres había informado que se trataba de un rumor la supuesta renuncia de su Secretario de Seguridad Pública.

El secretario del Ayuntamiento confirmó la renuncia del comandante Alfaro Gaxiola, y explicó que en el reglamento dice que el que estará encargado del despacho provisionalmente es el Director de la Policía, Simón Malpica.

“La renuncia sí ya se presentó, ya se contesta la aceptación de la renuncia y posiblemente hoy, lo más seguro, hoy se haga la entrega recepción. Creo que la presentó el día 25 de mayo y le fue aceptada el día de hoy, ayer se redactó el oficio, pero hoy se firma el oficio… Es un derecho laboral que él tiene, que había solicitado ya en dos ocasiones y puede acogerse a ese derecho, no se le puede negar su derecho”.

González Zatarain indicó que el proceso sigue de oficio, y todo dependerá de la sanción que se haga acreedor, pero por el momento, sus derechos laborales están a salvo porque tiene ese derecho y el Ayuntamiento la obligación de atenderlo.

Destacó que muchos funcionarios deciden separarse del cargo para poder llevar a cabo la defensa de su caso.

Cuestionado si no habrá un acuerdo con el ex secretario de Seguridad Pública, respondió que el acuerdo no estarán en manos del Ayuntamiento, sino en el mismo Órgano Interno de Control y el Tribunal de Justicia Administrativa que está en Culiacán.

En ese caso, agregó, debió haber habido un acuerdo antes y no a estas alturas del caso.

Ratificarían como encargado del despacho a Malpica

El secretario del Ayuntamiento dijo desconocer si el alcalde ratificaría al Director de la Policía, Comandante Simón Malpica como encargado del despacho.

“No sé, pero por reglamento eso es lo que corresponde, lo dice muy claro el reglamento, que dice que ante la ausencia del Secretario de Seguridad Pública ocupará de manera provisional o definitiva el Director de Seguridad Pública en lo inmediato, sin embargo, por reglamento va así, eso se evita si hay un nombramiento de Secretario que evita el que el Director suba… puede ser provisional o puede ser definitivo, te da para mucho”, explicó el funcionario municipal.

Aunque no se confirmó cuándo sería, el Órgano Interno de Control se declaró lista para el proceso de entrega recepción en la Secretaria de Seguridad Pública, en este caso al Director de la Policía Municipal.