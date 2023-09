Alerta en avenida Bicentenario: alcantarilla descubierta pone en riesgo a peatones

Mazatlán, Sin. -Una seria preoupación ha surgido en la avenida Bicentenario, específicamente a la altura del fraccionamiento Los Mangos, donde una alcantarilla sin tapadera amenaza la seguridad de conductores y peatones.

La falta de una tapadera adecuada ha causado un grave deterioro del suelo circundante, y la situación ha persistido durante más de una semana sin la debida señalización preventiva.

"Duraron más de una semana para percatarse, como que ya sabían que había una alcantarilla sin tapa, pero lo que no había eran señalamientos, apenas hace uno o dos días vinieron a ponerla, y qué bueno, porque estaba peligros el pasar por aquí", Expresó Ángel Sarmiento, comerciante de la avenida.

La ausencia de su tapadera protectora ha provocado que el terreno circundante se degrade significativamente debido a la exposición a las inclemencias del tiempo y al peso del tráfico vehicular constante.

Los conductores ya han realizado un llamado a las autoridades para acabar con la problemática. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Se deterioró muy feo, hasta un socavón se estaba formando ahí, mucha gente no se fijaba, gracias a dios no ha ocurrido un accidente con muchas lesiones", añadió.

Residentes locales han manifestado su alarma y realizan un llamado urgente a las autoridades para que aborden esta problemática de inmediato.

"Es un peligro real, he visto a personas tropezar cerca de esa alcantarilla, y los conductores no pueden evitarla, necesitamos una acción rápida antes de que ocurra una tragedia, esos señalamientos no van a ser suficiente", comentó Ana Almeida, vecina de Los Mangos.