Alcantarilla destapada en el Centro pone en riesgo a peatones y automovilistas

Mazatlán, Sin. -En pleno Centro de Mazatlán, por la calle Aquiles Serdán, entre Leandro Valle y Canizalez, está una alcantarilla destapada que pone en riesgo a peatones y automovilistas que transitan por la zona.

La problemática lleva ya más de tres meses y aunque ha sido reportada a las autoridades correspondientes, no se ha hecho algo al respecto.

"Desde diciembre del año pasado está ese pozo ahí sin que lo atiendan, todo fue a finales del año, por ahí por la época de Navidad cuando la gente estaba a tope comprando cosas, ha sido un show que pasen por aquí, mucho riesgo", dijo Arantza, quien trabaja en un puesto donde se venden cinturones.

La ausencia de acciones preventivas aumenta el peligro para los vehículos que transitan por esta vía, la cual es una de las más concurridas en el primer cuadro de la ciudad.

En este sentido, los comerciantes instan a las autoridades municipales a realizar una inspección exhaustiva de las calles del Centro, dado que muchas de ellas presentan condiciones lamentables.

"No puede ser que en un lugar tan transitado pase esto, yo creo que es el lugar más frecuentado de Mazatlán, el Centro, no puedo creer que ellos no arreglen aquí, que pasan y pasan carros, bicis, camiones, motos, no es la única calle de Mazatlán que está en tan mal estado, pero este pozo, que no es más que una alcantarilla destapada, le da un pésimo aspecto a un lugar tan simbólico", añadió.

Sin respuesta

Fue el pasado 4 de enero que El Sol de Mazatlán documentó la situación y hasta la fecha no ha sido solucionada.

"Ojalá vinieran a arreglar, no hay nada que nos ayude, les vale si alguien choca o se cae y que no digan que no, porque ya estuvieran arreglando", señaló.

La única señalización que hay en la zona, en forma de precaución, es un montón de escombros acompañado de una jaba y un palo.