Viven entre malos olores en el Paseo del Centenario en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Una fuga de drenaje persistente en el Paseo del Centenario, contigua al Hogar San Pablo de Mazatlán, ha generado malestar entre los residentes del área y afecta la calidad de vida de los niños que residen en la Casa Hogar.

La situación se ha prolongado por más de un año, con intermitencias que agravan la situación.

Los habitantes del asentamiento han expresado su preocupación por los persistentes malos olores y la afectación al bienestar de los jóvenes que encuentran refugio en el Hogar San Pablo.

"Tenemos un año con esto sin ser atendido, un día está todo bien y otros cinco están para el perro, con olores tan feos que ya no aguantamos y terminamos echándole fabuloso al agua sucia para ver si así se calman los olores, es puro drenaje esto, esto afecta a los jóvenes que viven en el Hogar San Pablo, ahí están los niños aguantando la peste y a nosotros como vecinos, igual, dejan en el olvido muchas zonas", dijo Agny Sebastián Colado, vecino de la zona.

Esta problemática, además, afecta la imagen del puerto en una zona turística importante.

"Por aquí pasan turistas para dar paseos, arriba de aurigas o pulmonías, además de la mala imagen se tragan todo este olor, ni porque es una zona turística, así de concurrida le meten empeño, qué pésimo recuerdo de esta zona de Mazatlán se han de llevar las personas que pasan por aquí", añadió.

A pesar de los múltiples reportes realizados a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, los residentes aseguran que la paramunicipal no ha atendido adecuadamente la situación. Esta falta de respuesta ha generado frustración y malestar entre la comunidad, que ve cómo la problemática persiste sin solución.

"Sí, claro que esto ya fue reportado a la Jumapam, pero no han venido, para qué te voy a decir que sí, la única que vez recuerdo que vinieron, se hicieron los locos ahí un rato y se fueron, pero no arreglaron nada, de ahí en fuero, reportamos a más no poder, pero no vienen".