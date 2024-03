Socavón en formación preocupa a vecinos del Infonavit Alarcón en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -En el corazón del Infonavit Alarcón de Mazatlán, la avenida Delfines se ha convertido en el epicentro de una preocupante situación, pues un socavón en formación que amenaza la seguridad de los residentes, en particular de los estudiantes de la escuela primaria Luis Donaldo Colosio, ubicada frente al peligroso hueco.

Desde hace más de un mes, los vecinos han venido reportando la aparición gradual de este socavón, el cual ha generado múltiples problemas en la transitada vialidad. Uno de los mayores riesgos se presenta para los conductores de motocicletas, quienes han sufrido accidentes en la zona debido a la dificultad para visualizar el socavón, especialmente durante la noche.

"Es una verdadera preocupación para todos nosotros, sobre todo para los padres, tienen hijos que asisten a la escuela aquí, además que de noche no se ve muy bien", comentó Wanda Garibaldi, vecina del asentamiento.

Entre los incidentes más alarmantes registrados hasta el momento, los vecinos recuerdan el caso de un joven que, al cruzar la calle apresuradamente para evitar ser alcanzado por un vehículo, quedó atrapado en el socavón, sufriendo una grave lesión en el pie que requirió de múltiples puntos de sutura.

"Me acuerdo de cuando un joven estaba cruzando la calle, le quería ganar la tirada a un carro y no se dio cuenta de que estaba o simplemente no se fijó y todo el pie le quedó dentro del pozo con los fierros que están ahí, no lo podía sacar porque más se le cortaba si se le movía, hasta que con cuidado lo sacó y todo feo y descarapelado le quedo su pie, le dieron varios puntos, eso fue hace como una o dos semanas, el muchacho lloró del ardor, ahí anda el pobre, pero no camina bien todavía", añadió la vecina.

A pesar de los repetidos reportes realizados por la comunidad, hasta el momento no se han observado acciones concretas por parte de las autoridades responsables.