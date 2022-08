Alcantarilla abierta provoca accidentes en la colonia casa Redonda de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Por la calle Puerto Escondido, en la colonia Casa Redonda de Mazatlán, una alcantarilla lleva abierta desde hace más de tres semanas, lo que representa un riesgo tanto para automovilistas como para peatones, ya que al menos tres accidentes se han registrado en la zona.

Habitantes del asentamiento aseguraron que ya han hecho el reporte a la Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Mazatlán, pero que no han acudido a repararla.

"No tenemos por qué estar lidiando con esto, tienen que venir a arreglar, ya cuando es de noche casi no se ve y es ahí cuando muchos pasan y se caen, qué necesidad se tiene de estar aguantando todo esto, causa molestia, ya es urgente que vengan a arreglar, no sé ni por qué dejaron abierto aquí, si todo se inunda de todos modos", señaló Leticia, vecina del lugar.

Los accidentes han ocurrido principalmente entre las 8:00 y las 10:00 de la noche, que es la hora en la que usualmente los habitantes de la colonia regresan a sus casas de trabajar.

"Se inunda muy feo, y si dejas esa alcantarilla, más se va a inundar, es injusto esto la verdad, ojalá y que se solucione pronto, porque ya causa molestias, por más chica que esté la coladera, es un peligro", comentó Yadira.

Además, durante las últimas lluvias, el drenaje se ha rebosado por la calle, por lo que también piden que se solucione esta problemática.

Tome sus precauciones

La alcantarilla que está abierta en la colonia Casa Redonda se encuentra justo entre calle Alta y Puerto Escondido.