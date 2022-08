Fugas de agua y drenaje deterioran las calles del Centro de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El cruce de la calle Benito Juárez con Alejandro Quijano y 16 de Septiembre, en el Centro de la Ciudad, se encuentra seriamente deteriorado por las constantes fugas de agua y drenaje que se presentan.

Habitantes de la zona señalaron que cada temporada de lluvias es frecuente que las alcantarillas se rebosen por varias semanas sin que las autoridades acudan a reparar.

"En veces se hace un cochinero que batalla uno en limpiarlo, pero esto ya tiene rato es de cada año, cada época de lluvia ahí andamos con cubetas, barriendo, limpiando, aquí se pone muy feo y hasta la fecha nadie ha solucionado nada, y dudo que lo solucionen, ya empezaron las lluvias este año y nadie vino a apoyarnos con el drenaje", señaló María Acosta, vecina del lugar.

Los vecinos señalan que esta situación incluso ha llegado a afectar a comerciantes que se encuentran en el área, pues el agua estancada y los malos olores han provocado que cierren sus negocios de forma temporal.

Vecinos piden a las autoridades que se solucione la problemática. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Hasta baches hay por aquí y las alcantarillas todas hediondas, olorosas y ahora me pongo a pensar en el cochinero que se viene como cada año, ya es costumbre, así como les gusta cobrar en la Jumapam, deberían de ser buenos para venir y arreglar todo el cochinero que se hace cuando llueve, siempre es lo mismo y por los baches, más cochinero se hace", comentó Graciela, otra vecina afectada.

Temen por accidentes

Además de las fugas de drenaje, durante las lluvias también sufren de inundaciones e incluso por el agua encharcada se han presentado varios accidentes entre peatones y automovilistas.

"Ojalá solucionen esto pronto, porque hasta el momento no ha ocurrido ningún accidente de gravedad, solo que la gente se cae, se raspa y se lastima o que el carro alcanza a frenar, pero si no arreglan esos problemas, no faltara mucho para que pase una tragedia”, añadió Graciela.