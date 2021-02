Alcalde rosarense "se registra" para buscar la diputación del distrito 24

Rosario, Sin.- El alcalde rosarense Manuel Antonio Pineda Domínguez se registró como aspirante a la candidatura a la diputación local por el 24 distrito que le tocó al Partido Acción Nacional en la alianza con el PRI y PRD.

Pineda Domínguez, acudió a la capital del Estado para realizar su registro en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN.

Foto: Cortesía│ Manuel Pineda

En un su primer mensaje aseguró que viene una nueva historia para el PAN en la construcción de mayorías; durante el acto también estuvo presente el senador con licencia y candidato a la gobernatura, Mario Zamora, y el presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega.

Respetuosos de la ley electoral, el Dr. Manuel Pineda no hizo pronunciamiento de propaganda, propuestas, ni llamados al voto cumpliendo con los lineamientos electorales en materia.

“El PAN vive un momento muy importante en la definición de su futuro, hemos decidido ir de la mano de otras fuerzas políticas abanderando un proyecto común en cada uno de los distritos federales y locales, hemos decidido ir en una candidatura común”, dijo.

Aseguró que, antepone su hoja de vida al servicio de la gente, al igual que su trayectoria en el servicio público y experiencia; y pone consideración de su partido para seguir adelante en la digna representación del Sur de Sinaloa.

Fotos: Irene Medrano Villanueva | El Sol de Sinaloa

“Amigas y amigos, no tengan duda, este será un gran año para Sinaloa, para Escuinapa y para mi hermoso pueblo del Rosario. No tenga duda, daré como siempre mi mayor esfuerzo.

No descansaré hasta lograr el objetivo y me comprometo a seguir cosechando triunfos para la causa blaquiazul, que no es otra sino la causa de los que reclaman un país y un estado donde se viva la democracia en todos sus valores”, reiteró.

Hasta el momento, Pineda Domínguez no ha solicitado licencia para retirarse del cargo como presidente municipal de Rosario.













