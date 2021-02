Construirán nueva unidad deportiva en Mazatlán

Mazatlán, Sin. - Con un presupuesto base de 72 millones 628 mil 575 pesos, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Obras Públicas, planea construir una nueva unidad deportiva en Mazatlán, cuya obra podría iniciar el 8 de abril y terminar el 31 de octubre, 207 días después del arranque.

La convocatoria de la licitación fue publicada en Compranet con fecha 19 de febrero del año en curso, el número de concurso es OPPU-EST-LP-009-2021, en la que se establece que la obra será financiada con recursos del Programa de Inversión Público Estatal.

Sin embargo, la licitación no menciona el lugar donde será construida la nueva unidad deportiva y las autoridades municipales desconocen el proyecto.

El director de Obras Públicas municipales, Juan de Dios Garay Velázquez, refirió que el gobierno del estado no consultó ni informó al gobierno municipal sobre esta obra, como ha pasado con otros proyectos que se construyen y después se piden los permisos.

“No está en nuestro radar, lo más seguro es que la obra la esté licitando el gobierno del estado. No tenemos conocimiento (de la nueva unidad deportiva), el estado tiene autonomía para dirigir sus recursos a la obra que considere pertinente, no tiene por qué tomarnos en cuenta a nosotros, como tampoco nosotros para invertir los recursos públicos que nos son autorizados, tampoco tenemos que pedirles permiso a ellos, son entes autónomos”, expresó.

Por la inversión que se menciona, señaló que se trata de una obra muy grande que debería de ser objeto de estudio por parte del municipio y conocer de quién es el terreno donde se construirá la unidad deportiva.

“Ha sido común que no se tengan los permisos de construcción, el Tiburonario no tuvo permiso y así le fue, y muchas obras que hace el gobierno del estado, primero las hace y después pide permiso, como sucedió con (la avenida) Atlántico que primero se hizo, los pararon ferrocarriles y no la podían completar”, apuntó.

Hay casos, comentó, como en la remodelación de la avenida Gutiérrez Nájera, donde se mezclan los recursos del gobierno estatal y municipal para trabajar en una obra en específico; en esa obra, se invirtieron 15 millones de pesos, mitad uno y mitad el otro, donde el municipio tuvo que entregar su parte, y el gobierno del estado se hizo cargo de todo.

En la Gabriel Leyva, el gobierno del estado y el gobierno municipal están trabajando para sacar adelante esa obra, pero en esta el acuerdo fue que el primero se está siendo cargo de la pavimentación y el último de la obra hidrosanitaria, con dos contratos diferentes.

En la convocatoria de la licitación pública, la descripción de la obra es “Construcción de unidad deportiva, en la ciudad de Mazatlán, municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa”, las empresas interesadas tienen como fecha límite para adquirir las bases el 5 de marzo, con visita al lugar de la obra el 9 de marzo, la junta de aclaraciones está programada para el 11 de marzo y la presentación y apertura de las propuestas técnicas-económicas, el 19 de marzo de 2021.

