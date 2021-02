Otorga SEPyC 52 plazas docentes

Culiacán, Sin.- De acuerdo al titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), Juan Alfonso Mejía López, en el actual Ciclo Escolar ya suman 688 plazas asignadas.

“El sistema educativo en Sinaloa sigue su ruta con pandemia o sin pandemia, y eso se debe gracias a los maestros y maestras que no han parado y que siguen inspirando a los demás con su ejemplo”, expresó el secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía López.

Algunos docentes presidieron el evento de manera presencial y otros más virtual, 39 plazas fueron para docentes de Educación Primaria, 10 para Educación Especial y tres a docentes de Educación Física.

“El sistema educativo no solo no ha parado, sino que además nos reconocemos, y me parece importante reconocer a los docentes y la labor que vienen haciendo. Que exista a través del mérito, que exista a través del esfuerzo que han realizado un reconocimiento en conjunto y que vaya a dar a todas las familias sinaloenses. No solo el sistema educativo”, aseguró, Mejía López.

Por parte de los maestros basificados, la profesora Iris Sánchez Rodríguez dijo que el acto es un momento importante en sus carreras porque les brinda seguridad laboral a los docentes y la oportunidad de participar en la educación en Sinaloa.

La asignación de plazas vacantes se da en cumplimiento del artículo 15 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, respetando los principios de legalidad, transparencia, equidad e imparcialidad, con estricto apego al orden establecido, de mayor a menor, con base en el resultado obtenido por los sustentantes que aprobaron los procesos de selección para la admisión.









