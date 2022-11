Alcalde de Mazatlán asistirá hoy a la marcha de AMLO en la CDMX

Mazatlán, Sin.- El alcalde de Mazatlán, Edgar González Zatarain, estará participando hoy en la marcha convocada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México, con motivo, supuestamente, de su Cuarto Informe de Gobierno.

El munícipe partió a la capital del país el sábado por la tarde, viajó en avión y comentó que estaría de regreso este mismo domingo.

"Si voy a ir en la tarde, ya que me desocupe de las actividades, ya tarde, me voy y me regreso mañana mismo", dijo al ser entrevistado unas horas antes de partir.

Agregó que viajaría solo, que no lo acompañaría ninguno de sus funcionarios, aunque días atrás había declarado que estos tenían la libertad de ir, siempre y cuando costearan el viaje con recursos propios.

"No, yo voy solo, funcionarios, si ustedes lo ven aquí están, yo me voy solo", agregó.

Asimismo, mencionó que él también pagaría de su bolsillo lo generado en esta salida, incluso indicó que los precios de los vuelos estaban muy encarecidos, 15 mil pesos de ida y vuelta.

Lo que motivó a González Zataráin a sumarse y participar en esta marcha, indicó, fue que en la campaña del 2006, siendo candidato del Partido de la Revolución Democrática, fue víctima de fraude en las urnas, ya que hubo malas prácticas y fue López Obrador quién lo apoyó y vivió ese proceso junto a él.

Para saber

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, convocó a una marcha este domingo 27 de noviembre desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, con motivo, supuestamente, de su Cuarto Informe de Gobierno y de paso ver también si la gente está contenta con la transformación.

En una de sus conferencias de prensa "la mañanera", aseguró que no era una "muestra de músculo" o una "contramarcha" por la protesta del 13 de noviembre que organizó la oposición en defensa del INE y en contra de la Reforma Electoral.