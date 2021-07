Piden a AMLO no rifar terrenos de Playa Espíritu

Escuinapa, Sin.- Al considerar que puede ser el detonante para el crecimiento de la región sur de Sinaloa y norte de Nayarit, Tobías Ricardo Solorza, consejero del CODESIN, le apuesta a que el proyecto del CIP'S Playa Espíritu siga su marcha.

El empresario rosarense dijo que lo primero que se tiene que hacer es tratar de cambiar de parecer a Andrés Manuel López Obrador sobre la idea que tiene este sobre este proyecto y evitar que realice la rifa de terrenos, como así lo anunció.

"Tenemos y creemos que con el nuevo gobierno, del gobernador (Rubén) Rocha Moya, a lo mejor pudiera haber una apertura para hacer cambiar al presidente (Andrés Manuel López Obrador) sobre el tema del CIP, él nos ha reiterado que no se puede entender el desarrollo de Sinaloa, si no se incluye al sur y obviamente el CIP juega un papel fundamental para cambiar la realidad no solamente de los escuinapenses, si no de los rosarenses y del norte de Nayarit".

Destacó que tanto al sur de Sinaloa como al norte de Nayarit se le puede llamar como una macro región, la cual asegura ha sido olvidada.

"Es una tierra prospera, muy generosa, con mucha gente donde Escuinapa es el epicentro de esa zona económica, es el centro de la región y yo creo que el CIP viene a beneficiar ambas cosas".

Para concluir, dijo que es necesario que se unan los diversos sectores productivos que se verían beneficiados con el desarrollo del CIP Playa Espíritu, para que alcen la voz y sean escuchados por el presidente de la República, para así evitar que este proyecto sea rematado y se le siga invirtiendo recurso.

"Esto no solamente es un tema de empresarios, tiene que ser toda la sociedad quien tiene que defender este proyecto que representa un crecimiento económico para todos" finalizó.

Fue en septiembre de 2011 cuando la entonces secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo, anunció en Mazatlán la puesta en marcha de un nuevo Centro Integralmente Planeado (CIP) llamado Playa Espíritu, en Escuinapa, Sinaloa, del cual se esperaba que fuera el “nuevo Cancún” y el imán para las inversiones millonarias de la iniciativa privada.

A casi 10 años de este anuncio ninguna empresa nacional o extranjera ha decidido invertir en el proyecto.

Nacido en el sexenio de Felipe Calderón y hasta la fecha lleva una inversión de más de dos mil millones de pesos.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que el predio del CIP será rifado el próximo mes de diciembre, al considerar este proyecto como una obra de la corrupción.









